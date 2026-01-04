Рус
Читати російською
Відключення світла 5 січня: Укренерго пояснило, хто потрапить під обмеження

Руслан Іваненко
4 січня 2026, 18:54оновлено 4 січня, 19:31
Більшість регіонів України відчують погодинні відключення електроенергії вже з понеділка.
Світло
Жителі регіонів можуть перевіряти час відключень на сайтах обленерго / Колаж: Главред, фото: скріншот, freepik.com

Коротко:

  • 5 січня більшість регіонів відчують погодинні відключення
  • Промислові підприємства працюватимуть обмежено
  • Причина — наслідки атак РФ на енергетичні об’єкти

У понеділок, 5 січня, більшість регіонів України відчує погодинні відключення електроенергії. Одночасно промислові підприємства будуть працювати за обмеженими потужностями. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра у більшості регіонів країни застосовуватимуться графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів", — зазначають у компанії.

Причиною обмежувальних заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України.

В "Укренерго" попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому точний час та обсяг відключень може змінюватися.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою можна дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — додають у компанії.

Відключення світла 5 січня: Укренерго пояснило, хто потрапить під обмеження
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Якими будуть відключення світла взимку - прогноз експерта

Як писав Главред, за словами Юрія Корольчука, співзасновника Інституту енергетичних стратегій, українцям слід готуватися до того, що графіки відключень електроенергії залишатимуться чинними щонайменше до початку весни.

Експерт підкреслює, що навіть якщо ракетні удари припиняться і настане період спокою для проведення ремонтів, суттєвого покращення роботи генерації та енергомереж до кінця зимового сезону очікувати не варто.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, у новорічну ніч російські окупаційні війська завдали удару по енергооб'єктах України. Загалом ворог запустив по Україні понад 200 ударних БпЛА.

Крім того, у разі продовження російських терористичних ударів по енергетичних об'єктах України ситуація в енергосистемі зможе стабілізуватись на початку весни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Також українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Укренерго новини України відключення світла електроенергія
