Під загрозою велике місто на сході: 'сіра зона' ламає сценарій наступу

Головне:
- Російські окупаційні війська намагаються обійти українські позиції
- Обидві сторони стикаються з серйозними логістичними труднощами
За словами начальника управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктора Трегубова, на Лиманському напрямку російські окупаційні війська намагаються обійти українські позиції і проникнути в місто.
Ситуацію ускладнюють великі зони бойової невизначеності та активне застосування безпілотників, розповів він в ефірі Суспільного.
"Російська армія продовжує спроби інфільтрації в Лиман, одночасно намагаючись обійти українські позиції навколо міста", - наголосив український військовий.
Деталі боїв на Лиманському напрямку
Він уточнив, що обидві сторони стикаються з серйозними логістичними труднощами. Причиною цього є значні площі так званої "сірої зони" та активне використання БПЛА, що ускладнює переміщення сил і забезпечення.
"З логістикою на Лиманському напрямку є проблеми для обох сторін. Там великий "сіряк", значно більший, ніж здається на карті. Через активне проникнення БПЛА будь-яка логістична операція - це окрема складність", - пояснив представник Об'єднаних сил.
Співрозмовник звернув увагу на те, що російські військові намагаються одночасно обійти Лиман і зайти безпосередньо в населений пункт, використовуючи різні тактики тиску. При цьому РФ цікавить вихід із північного флангу в напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації, через що цей відрізок фронту залишається постійно напруженим, проте росіяни зазнають значних втрат і отримують рішучу відсіч.
"Тут уже все йде в хід, їм це дуже цікаво, їм дуже цікавий вихід із північного боку на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тому цей напрямок у них постійно напружений, але знову ж таки, вони там добре отримують по зубах", - додав Трегубов.
Бої на сході: дані військових
Останніми днями російські медіа активно поширюють повідомлення про нібито захоплення міста Родинське в Покровському районі. В українській армії такі заяви розцінюють як черговий елемент інформаційної кампанії Кремля.
У командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що станом на 4 січня обстановка в цьому районі перебуває під контролем, а саме місто Родинське продовжує залишатися під захистом Сил оборони України.
Ситуація на фронті - новини за темою
Раніше військові прокоментували заяву РФ про "прорив" у Лимані. Українські військові розповіли, що зараз з окупантами, які намагалися інфільтруватися на околиці міста.
Нагадаємо, Главред писав, що Силам оборони України вдалося поліпшити тактичне становище в Куп'янську. Наразі триває зачистка території міста від російських окупантів.
Як повідомлялося раніше, інформація про "прорив" РФ у районі міста Лиман, що в Донецькій області, не відповідає дійсності. Майор ЗСУ, заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності й українські підрозділи відбивають атаки противника.
Про персону: Віктор Трегубов
Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".
Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.
Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.
У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.
