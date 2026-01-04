Рус
Під загрозою велике місто на сході: "сіра зона" ламає сценарій наступу

Олексій Тесля
4 січня 2026, 17:36
236
Російська армія продовжує спроби інфільтрації в Лиман, одночасно намагаючись обійти українські позиції.
Під загрозою велике місто на сході: 'сіра зона' ламає сценарій наступу
ЗСУ відбивають атаки ворога

Головне:

  • Російські окупаційні війська намагаються обійти українські позиції
  • Обидві сторони стикаються з серйозними логістичними труднощами

За словами начальника управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктора Трегубова, на Лиманському напрямку російські окупаційні війська намагаються обійти українські позиції і проникнути в місто.

Ситуацію ускладнюють великі зони бойової невизначеності та активне застосування безпілотників, розповів він в ефірі Суспільного.

"Російська армія продовжує спроби інфільтрації в Лиман, одночасно намагаючись обійти українські позиції навколо міста", - наголосив український військовий.

Деталі боїв на Лиманському напрямку

Він уточнив, що обидві сторони стикаються з серйозними логістичними труднощами. Причиною цього є значні площі так званої "сірої зони" та активне використання БПЛА, що ускладнює переміщення сил і забезпечення.

"З логістикою на Лиманському напрямку є проблеми для обох сторін. Там великий "сіряк", значно більший, ніж здається на карті. Через активне проникнення БПЛА будь-яка логістична операція - це окрема складність", - пояснив представник Об'єднаних сил.

Лиман инфографика Главред
/ Главред

Співрозмовник звернув увагу на те, що російські військові намагаються одночасно обійти Лиман і зайти безпосередньо в населений пункт, використовуючи різні тактики тиску. При цьому РФ цікавить вихід із північного флангу в напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації, через що цей відрізок фронту залишається постійно напруженим, проте росіяни зазнають значних втрат і отримують рішучу відсіч.

"Тут уже все йде в хід, їм це дуже цікаво, їм дуже цікавий вихід із північного боку на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, тому цей напрямок у них постійно напружений, але знову ж таки, вони там добре отримують по зубах", - додав Трегубов.

Бої на сході: дані військових

Останніми днями російські медіа активно поширюють повідомлення про нібито захоплення міста Родинське в Покровському районі. В українській армії такі заяви розцінюють як черговий елемент інформаційної кампанії Кремля.

У командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що станом на 4 січня обстановка в цьому районі перебуває під контролем, а саме місто Родинське продовжує залишатися під захистом Сил оборони України.

Раніше військові прокоментували заяву РФ про "прорив" у Лимані. Українські військові розповіли, що зараз з окупантами, які намагалися інфільтруватися на околиці міста.

Нагадаємо, Главред писав, що Силам оборони України вдалося поліпшити тактичне становище в Куп'янську. Наразі триває зачистка території міста від російських окупантів.

Як повідомлялося раніше, інформація про "прорив" РФ у районі міста Лиман, що в Донецькій області, не відповідає дійсності. Майор ЗСУ, заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності й українські підрозділи відбивають атаки противника.

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Лиман Віктор Трегубов війна Росії та України
