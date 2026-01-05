Рус
Росія готує наступ широким фронтом: експерт назвав головний напрямок удару

Руслан Іваненко
5 січня 2026, 00:55
Російське керівництво не демонструє готовності до миру, продовжуючи плани ударів по населених пунктах та інфраструктурі України.
Північно-західний Донбас залишається одним із ключових напрямків бойових дій / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin

Коротко:

  • Росія планує продовження наступу в 2026 році
  • Ударів очікують по містах та інфраструктурі України
  • Наступ буде на сході держави широким фронтом

У 2026 році Україна має готуватися до продовження наступальних дій російських військ. Про це в ефірі "Українського Радіо" повідомив керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук.

Публічні заяви Кремля не свідчать про готовність до миру

Він зазначив, що аналіз зібрань російських військових у грудні минулого року та публічних заяв президента РФ Володимира Путіна свідчить про те, що Росія не готується до миру.

"Путін дає настанову продовжувати війну в наступному році. Мови про зупинку бойових дій немає. Лише декілька разів у заявах з’являється мова про капітуляцію України. Якщо завдання так званої "СВО" буде досягнуто політико-дипломатичним шляхом, тобто Україна капітулює, це буде "приємним бонусом" до воєнної кампанії", – зазначив експерт.

Два ключові компоненти російського наступу

За його словами, російський наступ у 2026 році матиме дві ключові складові. Перша – так звана повітряна стратегічна операція, що передбачає удари по містах та інфраструктурі України з метою тиску на населення. Друга – наступальні операції на кількох напрямках, насамперед на сході держави.

"Задум противника – просування широким фронтом від Лимана на півночі до Покровська на півдні", – пояснив Лакійчук.

Він додав, що росіяни намагаються використати свою головну перевагу – чисельність живої сили – та одночасно розтягнути лінію фронту, концентруючи сили на головних напрямках ударів.

Північно-західний Донбас як головний напрямок атак

Експерт підкреслив, що північно-західний Донбас залишатиметься головним напрямком ударів.

"Ідея операції полягала в тому, щоб ударами з півночі – від Лимана на Слов’янськ – та з півдня через Покровськ і Мирноград вийти в тил основних Сил оборони в районі Дружківки та Костянтинівки й далі розвивати наступ в оперативний простір", – пояснив Лакійчук.

Він зазначив, що російські окупанти не впоралися з цією задачею і раніше, і зараз. Ознакою цього є захоплення Сіверська: "Це був потужний оборонний рубіж із мінно-вибуховими загородженнями та укріпленою лінією оборони. Прорив цього рубежу свідчить, що "красиві" на карті обходи не працюють".

Тактика видавлювання

Лакійчук додав, що росіяни перейшли до тактики видавлювання українських сил з фронту, що призводить до значних втрат і серед самих нападників. "Сили оборони України роблять ставку на максимальне послаблення ворога та зменшення його переваги в живій силі. Саме тому ми тримаємо Покровськ і Мирноград", – зазначив експерт.

Він також наголосив, що росіяни планують наступ по таймінгу, розраховуючи ресурси на прорив оборони, але виснаження ресурсів може унеможливити розвиток успіху: "На першу задачу – пробити оборону – виділені людські ресурси, боєприпаси, паливо. Якщо вони швидко витрачаються, доводиться кидати другі ешелони, і врешті-решт прорив може залишитися без розвитку".

За словами Лакійчука, тактика "розтягування наших сил на широкому фронті" дозволяє Росії концентруватися на напрямках головних ударів, одночасно створюючи осередки напруження по всій лінії фронту.

Чи готовий Путін завершити війну

Колишній посол України в США (2006–2010) та Франції (2014–2020) Олег Шамшур зазначив, що Путін зацікавлений у припиненні вогню, щоб частково досягти своїх цілей не військовим, а дипломатичним шляхом.

Він підкреслив, що Росії потрібна передишка як економічна, так і військова, проте можливе припинення вогню відбудеться лише на умовах, вигідних Кремлю.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, генерал, колишній головнокомандувач ЗС США в Європі Бен Годжес говорив, що війна в Україні триватиме доти, доки російський диктатор Володимир Путін не зрозуміє, що йому не виграти.

Крім того, Незважаючи на всі розмови про західні санкції, які можуть обрушити російську економіку і поставити Кремль на місце, російський диктатор Володимир Путін, схоже, незворушний. Про це пише Politico.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що мир в Україні може бути досягнутий протягом декількох тижнів.

Читайте також:

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін військова агресія РФ


Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

Діти путініста Кіркорова зіткнулися зі знущаннями: "Не хочуть бути як я"

Діти путініста Кіркорова зіткнулися зі знущаннями: "Не хочуть бути як я"




