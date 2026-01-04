УЗ призупинила продаж квитків на деякі рейси: що стало причиною та коли відновлять

В "Укрзалізниці" зазначили, що за оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня.

В "Укрзалізниці" розповіли, коли відкриють продаж квитків на деякі рейси / Колаж: Главред, фото: Укрзалізниця, УНІАН

Укрзалізниця оновлює графік руху після атак РФ

Нові розклади оприлюднять 7 січня

Поїзди перейдуть на оновлений графік із 22 січня

"Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни в роботі пасажирського сполучення: продаж квитків на низку рейсів відкриють лише після 21 січня.

Причиною стали нещодавні російські удари по фастівській ділянці, що спричинили ускладнення руху та потребу в коригуванні маршрутів із міркувань безпеки. Про це повідомили в пресслужбі перевізника.

У компанії пояснили, що через пошкодження інфраструктури та зміну логістики частина поїздів тимчасово курсує за зміненими схемами. Це впливає на загальний графік, тому фахівці "Укрзалізниці" працюють над його повним оновленням. Нові розклади обіцяють підготувати до кінця доби 7 січня.

Коли відкриють продаж квитків

Продаж квитків відновлять уже 8 січня:

з 08:00 - на внутрішні рейси;

з 09:00 - на міжнародні напрямки.

Оновлений графік почне діяти з 22 січня, і саме з цієї дати поїзди курсуватимуть за стабілізованим розкладом.

Тимчасові затримки

До моменту переходу на новий графік можливі затримки поїздів у межах 1–2 годин. Їхня тривалість залежатиме від інтенсивності руху на фастівській ділянці, яка залишається найбільш проблемною після атаки.

Що відомо про обстріл Фастова

Як писав Главред, російські окупанти третю ніч поспіль атакували Київську область. Пізно ввечері 7 грудня під удар знову потрапило місто Фастів.

Нагадаємо, в ніч на 6 грудня Україна знову зіткнулася з масштабною повітряною загрозою: тричі за кілька годин по всій країні пролунала сирена. Росія завдала удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у восьми областях України. Зокрема, у Фастові виникли пожежі, а також був зруйнований залізничний вокзал та моторно-вагонне депо. "Укрзалізниця" була змушена оперативно змінювати маршрути поїздів, які повинні були пройти через місто.

Крім того, в ніч на 7 грудня окупанти теж атакували Україну дронами й не тільки. Місцеві канали писали, що під атакою був і Фастів.

