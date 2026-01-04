Рус
Скільки може коштувати євро у 2026 році: зʼявився неочікуваний прогноз

Маріна Фурман
4 січня 2026, 17:06
Експерт сказав, чи подешевшає європейська валюта у 2026 році.
Скільки коштуватиме євро у 2026 році - прогноз банкіра / Колаж: Главред, фото pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки коштуватиме євро у 2026 році
  • Чи подешевшає європейська валюта

У 2025 році курс євро в Україні відчутно коливався. Відтак, наприкінці грудня був досягнутий історичний максимум — 49,85 грн/євро. Доктор економічних наук Олексій Плотніков в коментарі Новини.LIVE розповів, що буде з європейською валютою у 2026 році.

За його словами, в Україні курс валюти в основному залежить від співвідношення долара та євро, а не від рішень Нацбанку. У грудні він складав 1,18 дол./євро, а на початку минулого року майже дорівнював 1,02 дол./євро.

відео дня

Зміцнення євро на 13,5% за 12 місяців спричинило рекордне зростання офіційного курсу в Україні.

Плотніков вважає, що якщо тиск на долар у 2026 році збережеться, євро буде продовжувати зростати.

"Зараз відбуваються нетипові процеси у відносинах ЄС і США. Через сильне дорожчання євро до долара українці мають курс на рівні 50 грн в обмінниках. Думаю, протягом першого кварталу 26-го року така тенденція буде зберігатися", — сказав економіст.

Чи буде долар по 50 гривень - прогноз на 2026 рік

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, чи злетить долар до позначки 50 гривень.

За його словами, не варто очікувати різкого стрибка американської валюти.

"Національний банк України зараз має всі можливості забезпечити курс гривні на 2026 рік не вище 45 гривень за долар. З огляду на те, що фінансова підтримка України є і буде зберігатися, є всі можливості забезпечити стабільний курс гривні у 2026 році на рівні курсу, який є на кінець 2025 року" - розповів Новак.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - новини за темою

Як писав Главред, на понеділок, 5 січня, Національний банк України змінив офіційний курс основних іноземних валют. Долар, євро та польський злотий подорожчали.

Також у січні 2026 року різких стрибків курсу долара не очікується, оскільки Нацбанк контролюватиме ситуацію. Експерти прогнозують коливання в межах 42,2-42,8 грн за долар.

Крім цього, у держбюджеті на 2026 рік закладено курс 45,7 грн. Експерти Dragon Capital очікують помірне послаблення гривні до 44 грн до кінця року.

Читайте також:

Про персону: Олексій Плотніков

Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань.

Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами.

У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

