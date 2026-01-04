Рус
Очікується зростання: стало відомо, скільки Україна виробляє далекобійних дронів

Віталій Кірсанов
4 січня 2026, 15:35
Нинішні обсяги виробництва вже перевищують 200 далекобійних дронів FP-1/FP-2 на добу, а в перспективі очікується подальше зростання.
Стало відомо, скільки Україна виробляє далекобійних дронів
Стало відомо, скільки Україна виробляє далекобійних дронів / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Fire Point освоїла повний цикл виробництва
  • Вартість одного FP-1 становить близько 58 тисяч доларів

Українська компанія Fire Point налагодила серійне виробництво понад 200 далекобійних ударних дронів щодоби, значно скоротивши залежність від імпорту та локалізувавши майже весь цикл виготовлення ключових компонентів. Про це розповіла технічний директор компанії Ірина Терех в інтерв'ю головному редактору французького аерокосмічного видання Air & Cosmos Ксав'єру Тайтельману.

За її словами, компанії вдалося виробляти понад 97,5% деталей двигуна всередині підприємства - 80 із 82 компонентів виготовляються локально. Fire Point освоїла повний цикл виробництва: від лиття і механічної обробки до фінального складання.

"Ми дуже залежимо від допомоги партнерів у фінансуванні, розвідданих і загальної політичної підтримки. Але щодо компетенцій і обладнання ми намагаємося робити якомога більше самостійно", - підкреслила Терех.

На початковому етапі компанія повністю покладалася на імпорт двигунів, проте швидко стало зрозуміло, що це є критичним "вузьким місцем" для масштабування виробництва. Саме тому було ухвалено рішення про максимальну локалізацію.

Ксав'єр Тайтельман звернув увагу, що навіть такі компоненти, як глушники, зараз виробляються в Україні.

"У світі просто немає можливостей постачати 150-200, а скоро і 400 глушників на день. Локальне виробництво знизило вартість з 400 євро до понад 70 євро за одиницю", - зазначив він.

За словами Терех, нинішні обсяги виробництва вже перевищують 200 далекобійних дронів FP-1/FP-2 на добу, а в перспективі очікується подальше зростання. Вартість одного FP-1 становить близько 58 тисяч доларів, що істотно дешевше російських ударних дронів типу Shahed.

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України презентувала оновлену версію морських безекіпажних платформ "Sea Baby", які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Ці дрони були залучені до третього ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року.

Концерн Toloka представив великий морський дрон завдовжки 12 метрів - це лише один із кількох апаратів у їхній лінійці. Відомо щонайменше про три підводні дрони цього сімейства, призначені для роботи на ближніх, середніх і дальніх дистанціях.

Крім того, британсько-український оборонний стартап Trypillian залучив $5 млн інвестицій і вже працює над створенням автономного ударного безпілотного літального апарату дальньої дії під назвою Trypillian SSG.

Венесуела отримала виконувача обов'язків президента - хто ним став

08:10

Кремль усе менше довіряє КадировуПогляд

07:44

Україна близька до миру, але одне питання залишається відкритим - NYT

