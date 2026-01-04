Очікується зростання: стало відомо, скільки Україна виробляє далекобійних дронів

Нинішні обсяги виробництва вже перевищують 200 далекобійних дронів FP-1/FP-2 на добу, а в перспективі очікується подальше зростання.

Стало відомо, скільки Україна виробляє далекобійних дронів / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Fire Point освоїла повний цикл виробництва

Вартість одного FP-1 становить близько 58 тисяч доларів

Українська компанія Fire Point налагодила серійне виробництво понад 200 далекобійних ударних дронів щодоби, значно скоротивши залежність від імпорту та локалізувавши майже весь цикл виготовлення ключових компонентів. Про це розповіла технічний директор компанії Ірина Терех в інтерв'ю головному редактору французького аерокосмічного видання Air & Cosmos Ксав'єру Тайтельману.

За її словами, компанії вдалося виробляти понад 97,5% деталей двигуна всередині підприємства - 80 із 82 компонентів виготовляються локально. Fire Point освоїла повний цикл виробництва: від лиття і механічної обробки до фінального складання.

"Ми дуже залежимо від допомоги партнерів у фінансуванні, розвідданих і загальної політичної підтримки. Але щодо компетенцій і обладнання ми намагаємося робити якомога більше самостійно", - підкреслила Терех.

На початковому етапі компанія повністю покладалася на імпорт двигунів, проте швидко стало зрозуміло, що це є критичним "вузьким місцем" для масштабування виробництва. Саме тому було ухвалено рішення про максимальну локалізацію.

Ксав'єр Тайтельман звернув увагу, що навіть такі компоненти, як глушники, зараз виробляються в Україні.

"У світі просто немає можливостей постачати 150-200, а скоро і 400 глушників на день. Локальне виробництво знизило вартість з 400 євро до понад 70 євро за одиницю", - зазначив він.

За словами Терех, нинішні обсяги виробництва вже перевищують 200 далекобійних дронів FP-1/FP-2 на добу, а в перспективі очікується подальше зростання. Вартість одного FP-1 становить близько 58 тисяч доларів, що істотно дешевше російських ударних дронів типу Shahed.

