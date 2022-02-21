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У напрямку Херсонської області з Криму рушили військові колони - Чубаров

21 лютого 2022, 10:30

Глави Меджлісу кримськотатарського народу повідомив подробиці.

Російська військова техніка на Кримському мосту
Російська військова техніка на Кримському мосту / скріншот

У Криму в бік адміністративного кордону з Херсонською областю слідують колони російської військової техніки.

За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу, заступника голови Ради представників кримськотатарського народу Рефата Чубарова, серед них - реактивні системи залпового вогню.

"У степовому Криму в бік адміністративного кордону з Херсонською областю слідують колони російської військової техніки, серед них реактивні системи залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що продовження військових навчань армій Росії і Білорусі в Альянсі оцінюють як підтвердження рішення вторгнутися на територію України.

"Продовження навчань, які повинні були закінчитися, доповнюють картину, що Росія готує вторгнення в Україну", - сказав Столтенберг.

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Також були опубліковані нові супутникові знімки, на яких зафіксовано переміщення російських військ на кордонах з Україною. Кадри зроблені 20 лютого, повідомляє CNN з посиланням на дані приватної компанії Maxar.

Уточнюється, що РФ активно переміщує сили на території, розташованій в близько 35 км від кордону з Україною.

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Автор: Сергій Кущ
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вторгнення Росії Рефат Чубаров новини України новини Криму
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