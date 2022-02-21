У напрямку Херсонської області з Криму рушили військові колони - Чубаров

Глави Меджлісу кримськотатарського народу повідомив подробиці.
У Криму в бік адміністративного кордону з Херсонською областю слідують колони російської військової техніки.
За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу, заступника голови Ради представників кримськотатарського народу Рефата Чубарова, серед них - реактивні системи залпового вогню.
"У степовому Криму в бік адміністративного кордону з Херсонською областю слідують колони російської військової техніки, серед них реактивні системи залпового вогню", - йдеться в повідомленні.
Загроза вторгнення Росії в Україну
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що продовження військових навчань армій Росії і Білорусі в Альянсі оцінюють як підтвердження рішення вторгнутися на територію України.
"Продовження навчань, які повинні були закінчитися, доповнюють картину, що Росія готує вторгнення в Україну", - сказав Столтенберг.
Також були опубліковані нові супутникові знімки, на яких зафіксовано переміщення російських військ на кордонах з Україною. Кадри зроблені 20 лютого, повідомляє CNN з посиланням на дані приватної компанії Maxar.
Уточнюється, що РФ активно переміщує сили на території, розташованій в близько 35 км від кордону з Україною.
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