Росія перекинула до кордону вертольоти і бойову групу з танками: оприлюднено знімки / Reuters

Росія перекинула до кордону з Україною вертольоти і бойову групу з танками. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies.

Нові супутникові знімки у своєму Twitter оприлюднив журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер - вони показують значне збільшення кількості російських вертольотів поблизу кордону з Україною.

За оцінкою Maxar, на аеродром Міллерово, розташований на відстані 16 км від кордону з Україною, перекинуто новий вертолітний підрозділ і бойова група, що складається з танків, бронетранспортерів і допоміжної техніки.

Міллерово знаходиться неподалік від ділянки кордону з Україною, який контролюється бойовиками "ЛДНР".

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Трохи північніше було розгорнуто підрозділ біля Валуєк, приблизно на відстані 27 км на схід від кордону з Україною. Майже 20 вертольотів залишаються розгорнутими біля Бєлгорода.

Зазначимо, раніше посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Росія стягнула до кордонів України майже 190 тисяч військових. За його оцінкою, на 30 січня російське угруповання включало в себе орієнтовно 100 тисяч військових.

Можливе вторгнення Росії в Україну

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін на Донбасі оголосив масову евакуацію населення. Жителям тимчасово окупованих районів Донецької області бойовик запропонував виїхати в Ростовську область Російської Федерації. Незабаром до Пушиліна приєднався і Леонід Пасічник - ватажок угруповання "ЛНР", який теж закликав жителів тимчасово окупованих територій їхати в Росію.

18 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не готує напад на Донбасі, як повідомляють окупаційні пропагандистські ЗМІ.

18 лютого президент США Джо Байден виступив з оновленою інформацією щодо ситуації навколо України. У своєму виступі він заявив, що "бачив повідомлення про значне зростання порушень режиму припинення вогню підтримуваними Росією бойовиками, які намагаються спровокувати Україну на Донбасі". За словами Байдена, Путін ухвалив рішення напасти на Україну.

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