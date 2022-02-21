Нищівні санкції: США вдарять по банках РФ у разі вторгнення в Україну - Reuters

Американські санкції передбачають скорочення кореспондентських відносин банків США і РФ.
У разі російського вторгнення в Україну Сполучені Штати Америки введуть пакет санкцій проти РФ.
Він включає заборону на обробку транзакцій великих російських банків, повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
Американські санкції передбачають скорочення кореспондентських відносин банків США і РФ, які дозволяють здійснювати міжнародні платежі.
Хто потрапить під нові санкції США
Агентство зазначає, що з великою ймовірністю обмеження торкнуться:
- ВТБ;
- Сбербанку;
- ВЕБ;
- Газпромбанку.
У той же час уточнюється, що список банків, які можуть опинитися під санкціями, сформований не до кінця.
Крім того, США в разі вторгнення РФ в Україну введуть санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, які передбачають заморожування активів і заборону на будь-які транзакції.
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Раніше президент Володимир Зеленський у рамках Мюнхенської конференції з безпеки зустрівся з віце-президентом США Камалою Харріс.
Американська сторона запевнила офіційний Київ у підтримці та готовності запровадити негайні санкції проти Росії у разі її наступу на Україну.
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