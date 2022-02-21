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Нищівні санкції: США вдарять по банках РФ у разі вторгнення в Україну - Reuters

21 лютого 2022, 09:44

Американські санкції передбачають скорочення кореспондентських відносин банків США і РФ.

Санкції проти Росії
США підготували нові санкції проти Росії / gettyimages

У разі російського вторгнення в Україну Сполучені Штати Америки введуть пакет санкцій проти РФ.

Він включає заборону на обробку транзакцій великих російських банків, повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Американські санкції передбачають скорочення кореспондентських відносин банків США і РФ, які дозволяють здійснювати міжнародні платежі.

Хто потрапить під нові санкції США

Агентство зазначає, що з великою ймовірністю обмеження торкнуться:

  • ВТБ;
  • Сбербанку;
  • ВЕБ;
  • Газпромбанку.

У той же час уточнюється, що список банків, які можуть опинитися під санкціями, сформований не до кінця.

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Крім того, США в разі вторгнення РФ в Україну введуть санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, які передбачають заморожування активів і заборону на будь-які транзакції.

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Раніше президент Володимир Зеленський у рамках Мюнхенської конференції з безпеки зустрівся з віце-президентом США Камалою Харріс.

Американська сторона запевнила офіційний Київ у підтримці та готовності запровадити негайні санкції проти Росії у разі її наступу на Україну.

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