Розробляють плани боїв: командири РФ отримали наказ на вторгнення - CBS

Армія РФ готова до вторгнення в Україну / Facebook/mod.mil. rus

Командири частин армії РФ, які стягнули на кордон з Україною, отримали наказ на вторгнення.

Про це повідомив в ефірі кореспондент американського телеканалу CBS з національної безпеки Девід Мартін.

За його словами, у США є розвідувальні дані про те, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення в Україну, а командири на місцях розробляють конкретні плани агресії.

При цьому розробляються безпосередні схеми маневрування на конкретних секторах поля бою.

Розвідка вказує, що "вони роблять все, що б робили американські командири після отримання наказу продовжити", - сказав Мартін.

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Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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