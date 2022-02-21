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Блінкен: Росія - на порозі вторгнення в Україну

21 лютого 2022, 07:02

Держсекретар США пообіцяв, що Вашингтон до останнього використовуватиме всі можливості, щоби запобігти вторгненню і переконати Москву за допомогою дипломатії.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен / Фото Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія перебуває на порозі вторгнення в Україну. За його словами, на це вказують всі ознаки.

Відповідну заяву Блінкен зробив у неділю, 20 лютого, в ефірі телеканалу CNN.

Блінкен пообіцяв, що Вашингтон до останнього моменту буде використовувати всі можливості, щоби зрозуміти, чи можна переконати Москву за допомогою дипломатії.

"Все, що ми бачимо, говорить про те, що це дуже серйозно, що ми на межі вторгнення. Ми будемо робити все можливе, щоби запобігти, як до цього дійде", – сказав Блінкен.

Держсекретар США додав, що Захід готовий до того, що Москва зважиться на вторгнення.

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"Поки танки насправді не поїдуть, а літаки не полетять, ми будемо використовувати кожну можливість і кожну хвилину, що ми маємо, щоби зрозуміти, чи можна відмовити президента Путіна від подальших дій у цьому напрямку", – зазначив він.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден і глава РФ Володимир Путін погодилися провести саміт, щоби обговорити питання безпеки і стратегічної стабільності в Європі. Такий формат переговорів запропонував провести президент Франції Еммануель Макрон. При цьому зустріч відбудеться, якщо Росія не вторгнеться в Україну.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки, які доводять, що Росія продовжує перекидати війська і техніку в Білорусь і незаконно окупований Крим. Зокрема, в Білорусі в 45 км від українських кордонів помітили російську бойову групу, а в Криму – реактивні системи залпового вогню, бронетехніку і військові намети.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США запровадять негайні санкції. Північний потік-2 не буде запущено.

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