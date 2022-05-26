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У Міноборони України розповіли Путіну, як зберегти обличчя

26 травня 2022, 19:22

Україна боротиметься до повного звільнення наших територій, повідомила Ганна Маляр.

Володимир Путін, Анна Маляр
Володимир Путін і Анна Маляр / УНІАН, соцмережі

Президенту Росії Володимиру Путіну, щоб зберегти обличчя, достатньо забратися з території української держави.

Як заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, Україна боротиметься до повного звільнення всіх територій.

"Україна буде боротися до повного звільнення наших територій у міжнародно-визнаних кордонах. А зберегти обличчя Путін може забравшись геть з наших територій", - заявила вона

За інформацією заступника міністра, обстановка на фронті залишається складною.

"Бої досягли максимальної інтенсивності", - повідомила Ганна Маляр.

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Війна в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що його французький колега Еммануель Макрон пропонував піти на поступки по суверенітету України, щоб "зберегти обличчя" російському диктатору Володимиру Путіну.

"Може, Еммануель щось знає більше. Я знаю, що він хотів знайти ті чи інші результати в посередництві між нами, але він не знайшов. Не з нашого боку, а з боку Росії. А мені пропонувати деякі речі, пов'язані з певними поступками щодо українського суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну, це некоректно з боку тих чи інших лідерів", - заявив Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що подібні заяви звучали і від інших європейських політиків.

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