"Визнання" окупації своїх територій Росією: у Путіна вибухнули вимогою до України

У Кремлі закликають Київ оцінити ситуацію нібито "за фактом" / Колаж УНІАН

Спікер Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву, згідно з якою, Росія очікує від України виконання, мовляв, своїх "вимог". Москва називає їх не "територіальним" поступками, а, мовляв, "визнанням" нової "реальної ситуації".

"Москва очікує від Києва прийняття вимог Москви і усвідомлення ситуації де-факто, реальної ситуації, яка існує", - цитує прессекретаря російського президента РИА Новости.

У відповідь на питання щодо того, чи мають відношення так звані "умови" Кремля до, мовляв, "територіальних поступок", він сказав, що, з точки зору Москви, це не здача територій, а оцінка нібито "ситуації де-факто".

"Це не територіальні поступки. Києву потрібно, ще раз повторюю, визнати ситуацію де-факто і просто тверезо оцінити", - підкреслив Дмитро Пєсков.

На Заході закликають Україну до "поступок" Росії

Американське видання Politico 16 травня опублікувало статтю, яка називається "Лідери Європи втрачають ключі до України". У ній йшлося про те, що Росія програє Україні на полі бою, що в підсумку може призвести до перемоги Києва над Москвою. На Заході стурбовані ймовірністю такого сценарію, тому що хотіли б відновити енергетичне співробітництво з Москвою, і побоюються ядерної ескалації. Журналісти пишуть, що деякі західні політики закликають завершити війну зі "збереженням обличчя Москві". Причому навіть у тому випадку, якщо Україна віддасть за це свої території.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна не бачить можливості закінчити війну зі "збереженням обличчя Москві" після військових злочинів російської армії у Бучі та Маріуполі. За його словами, якщо деякі політики у Європі хочуть віддати свої території Росії, то це проблеми їхніх виборців.читайте такожУкраїна вимагає зброї: розмови з РФ не допоможуть, треба повернути її в адекватний стан - Подоляк

Пізніше The New York Times написали матеріал, в якому мова йшла про те, що перемога України над Росією з поверненням захоплених ще у 2014 році територій, мовляв, є нереальною метою. Як стверджують журналісти, Путін не може піти на поступки, оскільки у нього є ядерна зброя.

На Всесвітньому форумі в Давосі 23 травня колишній державний секретар США, 98-річний Генрі Кіссінджер порадив Україні погодиться на втрату своїх територій в якості поступок Росії для завершення війни. Він закликав Київ не боротися за території, захоплені Москвою до 2022 року.

У відповідь президент України Володимир Зеленський піддав критиці Кіссінджера і сказав, що американський політик, швидше за все, подумки перебуває не у 2022, а у 1938 році. Гарант нагадав, що коли Кіссінджеру було 15 років, і він рятувався зі своєю сім'єю від німецьких нацистів, тоді він не закликав піти їм на поступки.

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