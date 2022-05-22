"Поступки поставлять війну на паузу": у Зеленського назвали умову для переговорів з РФ

У Зеленського назвали умову для переговорів з РФ/ Офіс президента, Reuters

Щоб відновилися переговори між Україною та Росією, російські війська повинні покинути територію нашої держави. До того часу ні про яке перемир’я не може бути й мови.

Будь-які поступки для Росії призведуть до того, що війна буде поставлена на паузу, а РФ тим часом лише готуватиметься до подальшої агресії. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише Reuters.

Він зазначив, що поступки для РФ можуть мати катастрофічні наслідки, і наголосив, що позиція України стає все більш безкомпромісною.

"Війна не зупиниться після поступок. Вона просто буде поставлена на паузу на деякий час. Через деякий час з новою силою росіяни наростять своє озброєння, живу силу і відпрацюють свої помилки, трохи модернізуються, звільнять багатьох генералів... І почнуть новий наступ, ще більш кривавий і масштабний", - сказав Подоляк.

Припинення вогню зіграє на руку окупантам

Також радник голови ОП назвав "дуже дивними" заклики західних держав терміново припинити вогонь. Він зазначив, що у такому разі російські загарбники залишаться на Півдні та Сході України.

Російські війська повинні залишити території Української держави, і тільки після цього буде можливим відновлення мирного процесу, наголосив Подоляк.

Він додав, що Росію не можна залишати на півдорозі, адже тоді росіяни відчують безкарність і будуть ще більш жорстокими. Їх потрібно перемогти.

"Вони повинні бути переможені, піддані болючому ураженню, настільки болючому, наскільки це можливо", - наголосив Подоляк.

Зустріч Зеленського і Путіна

Раніше Подоляк заявляв, що переговори між президентами України і Росії відбудуться, якщо така потреба буде в українського суспільства і українського президента Володимира Зеленського.

Також раніше Зеленський заявив, що порядок денний можливої зустрічі з главою країни-агресора Володимиром Путіним залежить, передусім, від моменту таких переговорів. Однак їхня мета з самого початку була такою - це обмін, деокупація і закінчення війни.

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