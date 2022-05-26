Війська РФ намагаються наступати: позиції ЗСУ штурмують, інтенсивність боїв посилилася - Міноборони

Російські війська штурмують позиції ЗСУ на декількох напрямках - Маляр / Макс Левін

Інтенсивність бойових дій в Україні значно посилилася через постійні спроби окупаційної армії Росії проводити наступ. Загарбники штурмують позиції українських військ одночасно на декількох напрямках. На країну очікує дуже складний етап боротьби. У такій ситуації ЗСУ не можуть уникнути втрат. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Під час брифінгу Міноборони у четвер, 26 травня, вона сказала про те, що напруженість бойових дій посилилася. Російські окупаційні війська постійно намагаються проводити наступ. Вони штурмують позиції українських військ одночасно на декількох напрямках. На Україну очікує дуже складний етап боротьби.

читайте також"Визнання" окупації своїх територій Росією: у Путіна вибухнули вимогою до України"Ворог штурмує позиції наших військ одночасно на декількох напрямках. Попереду нас очікує дуже складний етап боротьби", - сказала Маляр.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що в ситуації з ескалацією на фронтах Україна не може уникнути втрат у лавах ЗСУ.

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Війна Росії проти України

На Донбасі ЗСУ ведуть важкі бої з окупаційною армією РФ. У американському Інституті вивчення війни заявили, що російські загарбники хочуть взяти українські війська в оперативне оточення в районі Сєвєродонецька та Лисичанська, навколо Золотого на північний схід від Попасної та навколо Авдіївки.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що 26 травня війська РФ обстріляли Харків. Люди отримали поранення. Є загиблі. Мер міста Ігор Терехов закликав жителів міста перебувати в укриттях.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що Росія зосередила війська у Донецькій та Луганській областях і ставить перед собою завдання вийти на адмінкордони регіонів. За його словами, у російських окупантів залишається ще багато зброї, тому наступні декілька тижнів війни будуть дуже важкими.

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