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"На нас чекає важкий місяць, депресія, паніка": Арестович розповів про проблеми на фронті й назвав "винуватих"

26 травня 2022, 07:03

Затримка передачі техніки від Німеччини побічно є причиною того, що відбувається на фронті. Якби важка зброя від них приїхала, ситуація була б іншою.

Олексій Арестович
Олексій Арестович дав невтішний прогноз щодо війни в Україні / Колаж УНІАН, Reuters

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що поставки важкого озброєння в Україну від країн Заходу затримуються. У зв'язку з цим наша армія буде переживати на фронті важкий період.

Зараз у російських окупантів є тактичний успіх, сказав Арестович в ефірі Фейгін live.

"Саме затримка передачі техніки від Німеччини побічно є причиною того, що відбувається на фронті. Якби важка зброя від них приїхала, ситуація повернулася б кардинально в інший бік", – сказав радник глави ОП.

За прогнозом Арестовича, впродовж щонайменше місяця, поки до нас не дійде західна зброя, ЗСУ загрожують важкі втрати на фронті аж до того, що окупанти можуть брати наших захисників в оточення і поступово просуватися вперед.

"До цього треба бути готовими. На нас чекає важкий місяць, депресія, яка доходить місцями до паніки і взаємні важкі звинувачення в суспільстві. Але Україна може провести додаткову мобілізацію і буде боротися до останнього солдата, але не піде на поступки Росії", – сказав радник.

Зазначимо, Посол України в Німеччині Андрій Мельник дорікнув німецькій владі в тому, що вони гальмують надання українській армії важкого озброєння. Дипломат опублікував картинку, на якій зображена черепаха, що тягне патрон, і підпис "Німецька допомога вже на шляху до нас".

Повідомлення у Twitter Мельник опублікував німецькою мовою. Ймовірно, для того, щоб його зрозуміли ті, кому воно адресоване.

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Як повідомляв Главред, німецький таблоїд Bild з посиланням на внутрішній лист Міністерства оборони Німеччини писав, що уряд країни вже понад місяць блокує постачання сотні бойових машин піхоти Marder в Україну. Відповідний запит владі подав збройовий концерн Rheinmetall. У документі говориться, що першу партію зі 100 Marder можна було відремонтувати упродовж шести тижнів, на ремонт решти потрібно до 15 місяців. Таким чином, якби уряд Німеччини вже схвалив заявку Rheinmetall і українського уряду в березні, перші БМП вже могли б бути в Україні.

Але через принципову відмову канцлера Олафа Шольца надати Україні важке озброєння на початку війни Rheinmetall спочатку не наважилася звернутися до уряду з проханням про такий договір з Києвом.

22 квітня заявка нарешті була подана, але вона досі блокується.

В уряді Німеччини заперечують, що країна затягує процес передачі важкого озброєння.

Інші новини:

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