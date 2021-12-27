У Росії заметушилися через військовий облік жінок в Україні: Матвієнко не підбирала слів

Валентина Матвієнко відреагувала на військовий облік жінок в Україні / УНІАН

Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко називає "військовою істерією" взяття жінок на військовий облік в Україні. При цьому вона запевнила, що Росія не збирається нападати на Україну.

Під час пресконференції Матвієнко зазначила, що нібито проведена потужна інформаційна атака, щоб сформувати думку у світовій спільноті про те, що Росія готується напасти на Україну. За її словами, накопичення російських військ і озброєнь біля кордону України ні про що не говорять.

"Це безумовно інформаційна груба русофобська атака на Росію. Всі ці домисли про те, що ми готуємося нападати... ніяких планів нападати на Україну у Росії не було і немає. Фейкова історія про формування громадської думки проти Росії", - сказала Матвієнко, при цьому вона ні слова не сказала про стягування військ РФ до кордонів України.

Крім того, Матвієнко висловилася про військовий облік жінок в Україні. Вона вважає, що це не що інше, як "військова мобілізація".

"Ось зараз як оцінити: в Україні оголошено військову мобілізацію жінок. Всі жінки, навіть вагітні, повинні і зобов'язані піти у військкомат і стати на облік. Як назвати це, крім як військовою істерією?! Щодня, навіть з праски, не тільки з телевізора і з радіо: "Росія — агресор, Росія готується напасти, готуємося до війни". Я не знаю жодної країни світу, де була б оголошена мобілізація жінок до 60 років, якщо не помиляюся", – зазначила голова Ради Федерації Росії.

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Нагадаємо, в Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.

Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

У неділю, 26 грудня, в Міністерстві оборони України уточнили, що нові норми про військовий облік стосуються також вагітних і жінок з малолітніми дітьми.

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