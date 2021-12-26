Військовий облік для жінок: у ЗСУ пояснили, кого і коли "заберуть в армію"

Українкам доведеться стати на військовий облік / Володимир Мальцев

У Збройних силах України прокоментували резонансне рішення про те, що жінок візьмуть на військовий облік.

Як розповів РБК-Україна військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Валерій Куценко, така практика була і раніше.

Він нагадав, що на військовий облік брали жінок - наприклад, тих, хто отримував медичні спеціальності.

Військовий комісар каже, що оскільки ці правила обліку не змінювалися, на відміну від освітніх правил, то навіть і це з певного моменту "забуксувало", коли частина спеціальностей не охоплювалася правилам військових.

Йдеться лише про облік, а не про призов або будь-який інший обов'язковій формі залучення жінок в армію, уточнив полковник.

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Він підкреслив, що будь-який облік ресурсів держави важливий для розуміння потенціалу, тобто які фахівці є в країні і можуть в крайньому випадку залучатися до оборони держави.

"Облік не стає чимось новим, а залишається виключно обліком. Це не заклик або мобілізація. Зараз в ЗМІ дуже багато маніпуляцій і спотворень - ніби "нові правила" означають, що жінок заберуть в армію. Звичайно, ми завжди раді і жінкам, і чоловікам, які бажають приєднатися до лав Збройних сил за контрактом", - додав Куценко.

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Військовий облік для жінок

Нагадаємо, в Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.

Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

Українських жінок будуть призивати на військову службу тільки в крайньому випадку. Зокрема, при введенні воєнного стану або особливому періоді мобілізації.

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