Військовий облік для жінок: у ЗСУ пояснили, кого і коли "заберуть в армію"

Йдеться лише про облік, а не про призов, пояснив Валерій Куценко.
У Збройних силах України прокоментували резонансне рішення про те, що жінок візьмуть на військовий облік.
Як розповів РБК-Україна військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Валерій Куценко, така практика була і раніше.
Він нагадав, що на військовий облік брали жінок - наприклад, тих, хто отримував медичні спеціальності.
Військовий комісар каже, що оскільки ці правила обліку не змінювалися, на відміну від освітніх правил, то навіть і це з певного моменту "забуксувало", коли частина спеціальностей не охоплювалася правилам військових.
Йдеться лише про облік, а не про призов або будь-який інший обов'язковій формі залучення жінок в армію, уточнив полковник.
Він підкреслив, що будь-який облік ресурсів держави важливий для розуміння потенціалу, тобто які фахівці є в країні і можуть в крайньому випадку залучатися до оборони держави.
"Облік не стає чимось новим, а залишається виключно обліком. Це не заклик або мобілізація. Зараз в ЗМІ дуже багато маніпуляцій і спотворень - ніби "нові правила" означають, що жінок заберуть в армію. Звичайно, ми завжди раді і жінкам, і чоловікам, які бажають приєднатися до лав Збройних сил за контрактом", - додав Куценко.
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Військовий облік для жінок
Нагадаємо, в Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.
Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.
Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.
Українських жінок будуть призивати на військову службу тільки в крайньому випадку. Зокрема, при введенні воєнного стану або особливому періоді мобілізації.
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