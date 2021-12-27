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"Вже не знаєте, як здерти останню шкуру": у TikTok українки протестують проти військового обліку

27 грудня 2021, 13:24

В цілому, якщо продертися крізь масу лайок та іншої лексики, то Українки незадоволені введенням військового обліку для них замість вирішення проблем в економіці.

ВСУ
У TikTok Українки протестують проти військового обліку / УНІАН

Українські жінки почали активно постити в соціальній мережі TikTok відеоролики, в яких вони обурюються недавнім наказом Міноборони про постановку їх на військовий облік.

"Ви там взагалі, [дідько] (нецензурн.), Зозуля у вас висохла. Ви вже не знаєте, як з українців, [так вашу растак] (нецензурн.), здерти останню шкуру. Ви нормальні пенсії, [растудить-тудить] (нецензурн.), людям зробіть ви нормальні пенсії, [негідники](нецензурн.) ", - сказала користувачка TikTok з ніком oksanakrot2 звернулася до Президента України Володимира Зеленського в

На іншому відео користувачка під ніком Margarita__12_1 емоційно розповіла, що якщо піде на війну, то за її матір'ю нікому буде доглядати. Також дівчина акцентувала увагу на тому, що її мати отримує маленьку пенсію (3000 гривень) і всю її віддає в якості сплати комунальних послуг.

"Що отримала я від своєї країни, за що я повинна йти зараз і в даний момент і стає зараз на цей [чортів] (нецензурн.) військовий облік? У нас немає грошей, у мене немає можливості завести дітей, тому що я в цій [клятій] (нецензурн.) країні утримую мати-інваліда", - заявила дівчина і додала, що не планує ставати на військовий облік.

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Нагадаємо, в Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.

Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

Українських жінок будуть призивати на військову службу тільки в крайньому випадку. Зокрема, при введенні воєнного стану або особливому періоді мобілізації.

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