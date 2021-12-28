Військовий облік для жінок: Міноборони планує перевести процес в онлайн

Жінок на військовий облік планують ставити онлайн / УНІАН

Генштаб Збройних сил України упродовж 2022 року розробить низку документів, які зроблять процес військового обліку максимально зручним і зрозумілим.

Також у відомстві працюють над тим, щоб автоматизувати процес обліку і перевести його в онлайн-формат, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб перевести в онлайн формат та автоматизувати цей процес – у частині, в якій це буде технічно можливо", – наголосила Маляр.

Вона нагадала, що облік – це не призов і не мобілізація.

"Наказ №313 не несподіваний. У березні цього року був прийнятий Закон, який запровадив саме такий облік. Підтримали абсолютна більшість фракцій – тобто це спільне парламентське рішення спрямоване на оновлення, удосконалення системи військового обліку", – зазначила вона.

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Цей наказ був виданий на виконання саме зазначеного Закону, додала заступниця міністра оборони. Також вона наголосила, що військовий облік жінок був і раніше.

"Приміром, постановою КМУ від 1994 передбачалось близько 40 професій/спеціальностей, що були підставою для взяття жінок на військовий облік. Що цікаво, до 2008 було заборонено оприлюднювати цю постанову. З тих пір частина професій зникла, інші – з’явились. Порядок взяття на військовий облік потребує оновлення та удосконалення", – зазначила Маляр.

Вона додала, що влада приймає такі рішення, щоб "навести лад у військовому обліку та знати потенціал". За словами Маляр, однією з проблем в Україні є зруйнована система військового обліку, і ця проблема стала очевидною саме у 2014 році.

"Чи потрібно вже завтра йти до Територіальних центрів комплектування (колишні військкомати)? Ні. На це є цілий 2022 рік. Адже виконання закону про оновлення системи військового обліку триватиме протягом усього року", – додала Маляр.

Нагадаємо, в Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони, у якому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік. Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

При цьому в ЗСУ зазначили, що йдеться лише про облік, а не про призов або будь-який інший обов'язковій формі залучення жінок в армію, і наголосили, що будь-який облік ресурсів держави важливий для розуміння потенціалу, тобто які фахівці є в країні і можуть в крайньому випадку залучатися до оборони держави.

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