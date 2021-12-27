В Україні вимагають скасувати військовий облік для жінок: Зеленський повинен розглянути петицію

Військовий облік / REUTERS

Петиція про скасування наказу Міноборони України, який зобов'язує жінок встати на військовий облік, опублікована на сайті президента України, набрала понад 25 тисяч голосів.

Петиція з'явилася 23 грудня і вже її підписали 25 646 чоловік. Щоб петицію розглянув президент, потрібно мінімум 25 тис. голосів

Її автор Яна Рашевченко зазначила, що після наказу Міноборони майже всіх українських жінок поставлять на військовий облік. Вона назвала петицію так: "Знущання над жінками! Не повинні всі жінки, які мають спеціальність та/або професію, бути військовозобов'язаними".

Чому з'явилося таке звернення до Зеленського

В Україні з 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, що розширює список професій жінок, яким треба обов'язково ставати на військовий облік.

Документ поширюється на жінок, які працюють у сфері бібліотечної справи, музичного мистецтва, науки, банківської справи та інших сфер. Згідно з розпорядженням Міноборони, військовозобов'язані жінки повинні стати на облік у військкомати до кінця 2022 року.

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Як стверджував начальник Управління персоналом командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, постановка на облік - це не призов в армію.

Коли можуть задіяти жінок в армію

Українських жінок будуть призивати на військову службу тільки в крайньому випадку. Зокрема, при введенні воєнного стану або особливому періоді мобілізації.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

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