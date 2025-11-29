Рус
У Києві різко зросла кількість поранених внаслідок масованого удару РФ: що відомо

Інна Ковенько
29 листопада 2025, 14:01
Попередньо, відомо про 37 людей постраждали в Києві, серед них 10-річний хлопчик.
У Києві різко зросла кількість поранених внаслідок масованого удару РФ
У Києві різко зросла кількість поранених внаслідок масованого удару РФ / Колаж: Главрел, фото: Тимур Ткаченко, ДСНС

Коротко:

  • 29 листопада Київ опинився під масованим обстрілом
  • Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки
  • Кількість поранених зросла до 37

У ніч на 29 листопада, росіяни вкотре атакували Київ ракетами та дронами. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі та руйнування.

Також вже відомо про двох загиблих. Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Попередньо, відомо про 37 людей постраждали в Києві, серед них 10-річний хлопчик. В стаціонарах наразі перебувають 15 постраждалих. Двоє людей загинули.

"Двох киян росія цієї ночі вбила. Кожна втрата болюча, без сумніву. Але світ має знати, що росія цілить в цілі сімʼї. Вночі ворожий дрон вбив 42-річного чоловіка. Його син з опіками та іншими травмами доставлений до лікарні. Це і є єдина дитина, яку поки фіксуємо серед постраждалих", - повідомляє Ткаченко.

Адреси штабів допомоги для постраждалих жителів

  • В Святошинському районі від самого ранку функціонує штаб (вул. Чистяківська, 18);
  • Дарницький районі (Харківське шосе, 21);
  • У Соломʼянському районі штаб розгорнули при РДА за адресою просп. Повітряних сил, 41;
  • В Голосіївському наразі працюють два мобільні штаби (вул. Горіхуватська, 11, вул. Заболотного, 20а).

  Наслідки атаки на Київську область 29 листопада
    Наслідки атаки на Київську область 29 листопада фото: t.me/dsns_telegram
Які наслідки атаки в столиці

За повідомленням ДСНС, у Шевченківському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу вдалося ліквідувати, одна людина постраждала, їй надали допомогу на місці.

У Соломʼянському районі уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверх. Пошкоджено припарковані автомобілі. Пожежу ліквідовано. Медики надали допомогу двом людям на місці.

За іншою адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок - без подальшого загоряння.

У Святошинському районі ракета влучила у 3-поверховий будинок - пожежу ліквідовано, рятувальники врятували дитину, ще одна людина у медзакладі, під завалами знайдено тіло загиблого. Також за іншою адресою влучання у 2-поверховий приватний будинок - пожежу локалізовано.

Дніпровський район - зафіксовано влучання у 10-поверховий житловий будинок спричинило руйнування 6-7 поверхів. Пожежу ліквідовано. З 7 поверху врятовано 3 людей, серед них маломобільна особа. Триває розбір завалів.

Дарницький район - внаслідок падіння ракети у дворі 9 поверхівки, сталася пожежа на 5-7 поверхах. 1 особа загинула, 6 людей постраждали, 1 з них госпіталізовано. Пожежі ліквідовано.

В Оболонському районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння приватного будинку. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу.

У Голосіївському районі рятувальники зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА спричинило загоряння гаражів. Пожежу вдалося локалізувати.

Масована атака РФ 29 листопада - останні новини

Як писав Главред, Росія атакувала Україну дронами з пізнього вечора 28 листопада. Станом на 07:00 29 листопада повітряна тривога лунала по всій території Україні через ракетно-дронову атаку. Вранці у столиці прогриміла друга хвиля вибухів.

У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.

У житлових будинках правого берега Києва через атаку знижений тиск води в системах водопостачання. Крім цього, внаслідок ворожої атаки без світла залишився Фастів.

Читайте також:

Про персону: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

