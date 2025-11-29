Багато загиблих і поранених: Зеленський повідомив про трагічні наслідки атаки РФ

Головними цілями ворожої атаки цієї ночі стали цивільні та енергетичні об’єкти.

Зеленський прокоментував нічну атаку Росії на Україну

Що повідомив Зеленський:

Росія атакувала Україну ракетами і дронами

У Києві та області зафіксовано багато руйнувань

Внаслідок атаки є три жертви

У ніч на 29 листопада країна-агресорка Росія запустила по Україні близько 36 ракет та майже 600 дронів. Про це у Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, наразі на місцях ударів у столиці та Київській області працюють екстрені служби. Головними цілями атаки стали цивільна та енергетична інфраструктура країни.

"Багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", - додав він.

Світ має посилити тиск на Росію

Президент наголосив, що усі мають працювати над тим, щоб в України було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на ворога.

"Прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет. І точно потрібно говорити з усіма партнерами про кроки, щоб цю війну закінчити. Дякую всім, хто допомагає", - підсумував Зеленський".

Новина доповнюється...

