У Києві чоловік жорстоко вбив 18-річну дівчину і кинув тіло гнити

Насильство / pixabay

Чоловіка, який жорстоко вбив 18-річну дівчину і кинув тіло, засудили до 13 років позбавлення волі.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, злочин, що отримав широкий суспільний резонанс, стався в липні 2019 року в квартирі, яку винаймала потерпіла в Голосіївському районі столиці.

Тіло загиблої Чернявської Анастасії виявили поліцейські, які приїхали за викликом товариша батька дівчини. Той попросив перевірити, чи все добре з дочкою, тому що вона не відповідала на дзвінки.

"Слідство з'ясувало, що дівчину вбив 18-річний хлопець на грунті ревнощів, завдавши їй численні ножові поранення в різні частини тіла, через що потерпіла померла на місці", - йдеться в повідомленні.

Після цього хлопець змінив одяг, покинув місце скоєння злочину і поїхав до Полтави, де його незабаром і затримали.

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Як покарали вбивцю

В ході судового розгляду обвинувачений визнав свою провину частково. Голосіївський районний суд Києва визнав чоловіка винним в умисному вбивстві і призначив йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Також суд задовольнив цивільний позов матері вбитої дівчини про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди в сумі 2 млн. гривень.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

читайте такожУ Донецькій області чоловік скористався відсутністю дружини і жорстоко зґвалтував падчерку

Як повідомляв Главред, 20 липня в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.

Раніше в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

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