Повна відмова від гарячої води: українців попередили про ризик відключення ГВП

Олексій Тесля
31 січня 2026, 21:51
У нормальних умовах приблизно 70% потужності йде на опалення і близько 30% – на гаряче водопостачання.
Експерт пояснив питання ймовірності відмови великих міст від централізованого опалення

Важливе із заяв Литвина:

  • 70% потужності йде на опалення і близько 30% – на гаряче водопостачання
  • Де такого дефіциту, гаряче водопостачання не відключають

Голова правління Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин прокоментував питання щодо ймовірності відмови великих міст, у тому числі Києва, від гарячого водопостачання для підтримки опалення.

"У нормальних умовах приблизно 70% потужності йде на опалення і близько 30% – на гаряче водопостачання. Зараз доступно тільки близько 40% від потреби, тому відключення гарячого водопостачання дозволяє направити цю енергію на опалення", – пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що це дозволяє підвищити температуру теплоносія і батарей, тим самим забезпечуючи роботу системи опалення принаймні частково.

"Не так, як це було в мирний час, але щоб не допустити розморожування труб і підтримувати температуру в приміщеннях вище умовного нуля всередині приміщень", - уточнив він.

За словами експерта, це вимушений захід і важливо, що така практика застосовується тільки в окремих районах, де є дефіцит потужності джерел тепла.

"Там, де такого дефіциту немає, гаряче водопостачання не відключають - і це правильно. Адже масове відключення гарячої води може призвести до зростання споживання електроенергії через електричні бойлери, що створює додаткове навантаження на електромережі. Тому це саме тимчасовий захід, покликаний допомогти пройти період сильних морозів, зберегти систему опалення і будинки, з подальшим відновленням", - додав Литвин.

Ситуація з теплопостачанням Києва: думка фахівця

Глава аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував перспективи відновлення опалення та функціонування комунальної інфраструктури столиці після масштабних ударів з боку РФ. За його словами, переведення житлових будинків на мобільні міні-котельні можливе тільки після виконання складних технічних заходів, які вимагають часу і попередньої підготовки.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про персону: Вадим Литвин

Вадим Литвин — український експерт у сфері енергоефективності, енергоаудиту та енергоменеджменту. Голова правління Асоціації енергоаудиторів України. Працював над впровадженням систем моніторингу енергії й аудиту, а також є автором публікацій та вебінарів з енергоефективності, включно з темами налаштування індивідуальних теплових пунктів та підготовки будівель до холодного періоду.

Є автором матеріалів для українських медіа на тему підготовки будинків до відключень енергопостачання, зокрема в умовах дії обмежувальних заходів чи аварійних ситуацій.

