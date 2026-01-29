Рус
В Україні посиляться графіки відключень світла для населення - в чому причина

Юрій Берендій
29 січня 2026, 05:05
В Україні може зрости тривалість відключень електроенергії, якщо найближчим часом не буде введено нові генеруючі потужності, вказав експерт.
Тривалість відключень світла в Україні може зрости, - Рябцев / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав енергетичний експерт:

  • Україна потребує додаткової генерації електроенергії
  • Якщо цього не станеться - варто очікувати посилення відключень світла

Якщо найближчим часом додаткових генеруючих потужностей в Україні не з'явиться, то тривалість відключень електроенергії для населення зростатиме. Масштаб і темпи цих обмежень напряму залежатимуть від ефективності активного захисту енергосистеми. Про це в інтерв'ю Главреду заявив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

За його словами, за умови достатньої кількості протиракетних засобів, дронів для перехоплення "Шахедів" та інших систем у Сил оборони, збільшення тривалості знеструмлень відбуватиметься, але більш поступово.

"Якщо на те, щоб відбити якусь атаку, не вистачить засобів ураження, як це було, наприклад, 9 січня, то тривалість відключень буде зростати швидше. А також це буде залежати від введення в активну експлуатацію нових потужностей, про що ми говорили вище", - наголосив він.

Коли можуть скасувати графіки відключень світла - думка експерта

Як писав Главред, в Україні спостерігається поступова стабілізація енергосистеми через покращення погодних умов і підвищення температури повітря. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики та експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, наприкінці березня та у квітні значно активізується сонячна генерація, яка зможе перекрити основну частину дефіциту електроенергії. За відсутності нових обстрілів це дозволить пом’якшити графіки відключень.

Водночас повністю відмовитися від обмежень до літа навряд чи вдасться, адже одночасно планується виведення на ремонт двох енергоблоків атомних електростанцій. На думку експерта, повне скасування графіків залишається питанням далекої перспективи.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 січня по всій території України запроваджують погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності для населення й промисловості. Про застосування таких заходів у всіх регіонах повідомили в "Укренерго".

У столиці графіки погодинних відключень можуть знову почати діяти вже найближчим часом. Речниця КМВА Катерина Поп пояснила, яким чином вони формуватимуться для Києва.

Водночас попри складну ситуацію в окремих районах, енергосистема країни загалом залишається під контролем. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Про персону: Геннадій Рябцев

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

відключення відключення Геннадій Рябцев відключення світла
15:57

Автоцивілка для УБД у 2026 році: нові правила, штрафи з камер та пільгове оформлення новини компанії

15:40

"Ти не просто мій чоловік": Альона Омаргалієва публічно звернулася до чоловіка-воїна

15:33

Як відкрити замерзле авто та не зламати ручку: секрет, який мають знати всіВідео

