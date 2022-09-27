У Кабміні розповіли, кому не передбачена разова виплата за загиблого бійця

Хто не має права на виплату за загиблого бійця / скріншот з відео та УНІАН

У Кабміні чітко визначили, хто з родичів загиблого військовослужбовця не має право на одноразову грошову допомогу в 15 мільйонів гривень, повідомляє у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Передбачається, що членам сімей загиблих, які постійно проживають на території РФ або Республіки Білорусь, або засудженим за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору одноразова грошова допомога не виплачується", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про родичів загиблих:

військовослужбовець;

Служби безпеки;

Служби зовнішньої розвідки;

Головного управління розвідки Міністерства оборони;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби;

Управління державної охорони;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Державна спеціальна служба транспорту;

військових прокурорів офісу Генерального прокурора;

осіб рядового і начальницького складу ДСНС;

співробітників Служби судової охорони;

осіб начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських;

осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби.

Як відомо, сім'ям загиблих (померлих у результаті поранень, які отримали після введення воєнного стану, травм) сплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 мільйонів гривень. Її виплата регулюється Постановою Уряду від 28 лютого 2022 р. № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану".

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді повідомили, що після досягнення пенсійного віку пенсія призначається в разі, навіть якщо людина була змушена виїхати з країни через активні бойові дії.

"Пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою була представлена на переведення в електронний вигляд трудова книжка). Якщо стажу в РЗЛ недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії за віком можна звертатися в будь-який час після виникнення права на пенсію", - пояснили чиновники.

Пізніше керівник міністерства соцполітики Марина Лазебна заявила, що до кінця війни в Україні в автоматичному режимі продовжать виплату всіх допомог - як соціальних допомог, так і субсидій.

За словами чиновниці, на даний момент в Україні соціальну допомогу в різних розмірах отримують близько шести мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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