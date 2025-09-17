Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська

Окупанти планують завдати основний удар на Покровській ділянці.

Ситуація на Куп’янському напрямку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне із заяви експерта:

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається важкою

Тривале перебування в газовій трубі негативно позначиться на здоров’ї окупантів

Росіяни хочуть захопити Куп’янськ за будь-яку ціну

На Куп’янському напрямку в Харківській області ситуація залишається важкою. Російським окупантам потрібен не стільки сам Куп’янськ, скільки Куп’янськ-Вузловий, де розташована вузлова станція залізниці, необхідна для забезпечення підрозділів. Про це заявив керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук в ефірі FreeДом.

За його словами, тривале перебування в газовій трубі негативно позначиться на здоров’ї окупантів, які спробували дістатися до позицій у такий спосіб.

"У чотирикілометрову трубу залізти з розрахунком на те, що всі люди з неї вийдуть з іншого боку — це брехня. Тим більше, що росіяни вже двічі пробували, втретє вони повторюють те саме. Так, якась частина окупантів, які влізли в цю трубу, вилізе з неї, і навіть зможуть якийсь час вести вогонь, привертати до себе увагу. Але рано чи пізно вони всі помруть, навіть не тому, що будуть знищені, а тому що це кисневе голодування, це отруєна атмосфера", - пояснив він.

На його думку, що якщо росіяни продовжують використовувати такі способи пересування, то хтось їм це рекомендує робити.

"До постійних атак зі спробою обійти Куп’янськ із північного заходу додається ще південний клин, тобто вони хочуть місто ударами, що сходяться, захопити. І на це виділено досить великі сили", - говорить Лакійчук.

Він також додав, що Куп’янський напрямок є допоміжним для завдання основного удару на Покровській ділянці.

"Якщо на інших напрямках можна ще розцінювати дії росіян як спробу розтягнути нашу оборону, концентруючи свої сили на головних ударах, то Куп’янськ — це важливий вузол, яким вони намагатимуться заволодіти за будь-яку ціну", - підсумував експерт.

Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Цілі РФ на фронті

Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов розповів, що пріоритетним завданням для росіян є захоплення всієї Донецької області.

За його словами, ворога цікавлять не територія регіону чи примарний "русский мир" з російськомовним населенням, а виключно контроль над корисними копалинами.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс" говорив, що Росія зосереджує всі свої сили біля Покровська, де тривають одні з найзапекліших боїв. Ворог прагне контролювати логістику, через що потрапити у місто та проводити ротації стало надзвичайно складно.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман заявляв, що літній наступ російських окупантів повністю провалився, восени сильно просунутися на фронті їм також не вдасться. Наразі противник тисне емоційно та заявляє, що взимку він може досягти успіху на фронті, завдяки наступальним операціям.

Водночас, аналітики DeepState повідомляли, що російські окупанти намагаються прорватись у Ямпіль. При цьому вони одягають цивільний одяг, щоб замаскуватись.

Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

