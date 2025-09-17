Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська

Марія Николишин
17 вересня 2025, 08:31
4638
Окупанти планують завдати основний удар на Покровській ділянці.
Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська
Ситуація на Куп’янському напрямку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне із заяви експерта:

  • Ситуація на Куп’янському напрямку залишається важкою
  • Тривале перебування в газовій трубі негативно позначиться на здоров’ї окупантів
  • Росіяни хочуть захопити Куп’янськ за будь-яку ціну

На Куп’янському напрямку в Харківській області ситуація залишається важкою. Російським окупантам потрібен не стільки сам Куп’янськ, скільки Куп’янськ-Вузловий, де розташована вузлова станція залізниці, необхідна для забезпечення підрозділів. Про це заявив керівник військових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук в ефірі FreeДом.

За його словами, тривале перебування в газовій трубі негативно позначиться на здоров’ї окупантів, які спробували дістатися до позицій у такий спосіб.

відео дня

"У чотирикілометрову трубу залізти з розрахунком на те, що всі люди з неї вийдуть з іншого боку — це брехня. Тим більше, що росіяни вже двічі пробували, втретє вони повторюють те саме. Так, якась частина окупантів, які влізли в цю трубу, вилізе з неї, і навіть зможуть якийсь час вести вогонь, привертати до себе увагу. Але рано чи пізно вони всі помруть, навіть не тому, що будуть знищені, а тому що це кисневе голодування, це отруєна атмосфера", - пояснив він.

На його думку, що якщо росіяни продовжують використовувати такі способи пересування, то хтось їм це рекомендує робити.

"До постійних атак зі спробою обійти Куп’янськ із північного заходу додається ще південний клин, тобто вони хочуть місто ударами, що сходяться, захопити. І на це виділено досить великі сили", - говорить Лакійчук.

Він також додав, що Куп’янський напрямок є допоміжним для завдання основного удару на Покровській ділянці.

"Якщо на інших напрямках можна ще розцінювати дії росіян як спробу розтягнути нашу оборону, концентруючи свої сили на головних ударах, то Куп’янськ — це важливий вузол, яким вони намагатимуться заволодіти за будь-яку ціну", - підсумував експерт.

Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська
Куп’янськ / Інфографіка: Главред

Цілі РФ на фронті

Військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов розповів, що пріоритетним завданням для росіян є захоплення всієї Донецької області.

За його словами, ворога цікавлять не територія регіону чи примарний "русский мир" з російськомовним населенням, а виключно контроль над корисними копалинами.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс" говорив, що Росія зосереджує всі свої сили біля Покровська, де тривають одні з найзапекліших боїв. Ворог прагне контролювати логістику, через що потрапити у місто та проводити ротації стало надзвичайно складно.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман заявляв, що літній наступ російських окупантів повністю провалився, восени сильно просунутися на фронті їм також не вдасться. Наразі противник тисне емоційно та заявляє, що взимку він може досягти успіху на фронті, завдяки наступальним операціям.

Водночас, аналітики DeepState повідомляли, що російські окупанти намагаються прорватись у Ямпіль. При цьому вони одягають цивільний одяг, щоб замаскуватись.

Читайте також:

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України Куп'янський напрямок Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап

Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап

09:00Інтерв'ю
Атака РФ на Кіровоградщину: Кропивницький і 44 села залишилися без електрики

Атака РФ на Кіровоградщину: Кропивницький і 44 села залишилися без електрики

08:53Війна
Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська

Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська

08:31Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Де найбільше грибів в Україні: несподівана відповідь вразить просто наповал

Де найбільше грибів в Україні: несподівана відповідь вразить просто наповал

Останні новини

09:00

Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап

08:53

Атака РФ на Кіровоградщину: Кропивницький і 44 села залишилися без електрикиФото

08:50

"Третирували мою матір і погрожували": Басков пробив дно заявами про війну

08:31

Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська

08:11

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Росія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – ЖироховРосія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – Жирохов
08:07

Під загрозою вся військова логістика: партизани влаштували диверсію під Єкатеринбургом

07:24

Російські дрони атакували Харківщину: поранено двох людей, є руйнування

07:10

Тільки найуважніші знайдуть кота за 9 секунд: найкраща вправа для перевірки уважності

06:49

Армія РФ атакувала залізницю в Україні: затримуються поїзди

Реклама
06:10

Битва за Європу та бюджет УкраїниПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з бігуном за 63 секунди

05:23

Як зварити горох за 10 хвилин: секрет швидкого приготування

04:56

Гороскоп на завтра 18 вересня: Дівам - несподівана поїздка, Рибам - труднощі

04:35

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

04:09

Як змінилась Україна після понад трьох років полону - журналіст розкрив правду

03:29

Без цвілі та зайвих витрат: як швидко висушити білизну восени

03:05

"Варіантів багато": проти яких ще держав Росія може розпочати війну

01:54

"Лазівки" для РФ зачиняться: Фон дер Ляєн розкрила, кого "накриє" 19-й пакет санкцій

01:30

Колишня дружина Юрія Нікітіна заговорила про нові стосунки: "Є шанс потрапити"

01:00

Таємниці радянської моди: як жінки створювали унікальні образи всупереч дефіциту

Реклама
16 вересня, вівторок
23:57

"Фламінго" може стати новим "Томагавком" – експерт зробив інтригуючий прогноз

23:34

Зовсім інша людина: у Мережі з'явилися нові фото Дмитра Комарова

23:03

"Ситуація дуже важка": офіцер розкрив головну ціль ворога на ключовому напрямку

22:50

Нова муза Пономарьова: кохана співака засвітилася на концерті

22:40

Путін надіслав сигнал Україні щодо війни - що задумали в Кремлі та до чого тут Трамп

22:06

Ексголкіпера "Динамо" і "Шахтаря" затримали при спробі перетнути кордон - ЗМІ

21:49

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

21:47

Його "червоні прапори" у стосунках за знаком зодіаку: попередження від астрологів

20:53

Де найбільше грибів в Україні: несподівана відповідь вразить просто наповалВідео

20:51

Восени розсипати по ґрунту: як одне добриво зробить землю родючою без зусильВідео

20:40

Броня нашого Сходу: у ЗСУ показали, як війська формують цитадель для захисту від РФ

20:21

Зливи накриють майже всю країну: українці отримали важливе попередження

20:12

Трамп вперше надіслав військову допомогу Україні по новій схемі - деталі від Reuters

20:07

Для українців в Європі можуть ввести нові правила та забрати захист - що відомо

20:01

Місяць віддаляється від Землі: вчені пояснили, як тепер зміниться тривалість дня

20:01

Молитва, що творить чудеса: як звернутися до Бога за зціленням і захистом здоров'яВідео

19:51

Хитрий трюк: експерт пояснив, як уникнути води в паливному баку

19:41

Павуки не з’являться в оселі, якщо зробити одну просту дію: експерти видали секрет

19:26

"Ви дуже шкодите": Трамп почав погрожувати журналісту після незручного питанняВідео

19:11

Росія готує нову стратегію: скільки "Шахедів" ворог планує випускати щомісяця

Реклама
19:10

Як Польща готується до нових атак РФ?Погляд

18:52

Сухий посол сала: секретна добавка і делікатес стає "чарівним"Відео

18:45

"Є певні дані і реальні шанси": в Раді назвали точні терміни закінчення війни

18:28

Жовтий знак із чотирма лініями збив з пантелику водіїв - що він означає

17:51

Вдарить літня спека до майже +30: коли в Україну повернеться тепло – відома дата

17:48

Трамп заявив про угоду між Україною та Росією та виставив ультиматум ЄвропіВідео

17:44

В Україні змінився курс долара та євро: скільки тепер коштує валюта

17:40

"Питали, чого не на фронті": Ігор Ласточкін передав рідкісне вітання з передової

17:09

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там булоВідео

17:08

"Їй не боляче": Зеленський емоційно відреагував на безперервні атаки РФФотоВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти