В Донецьку пролунала серія потужних вибухів: ймовірно, прилетіло по окупантах

Коротко:
- У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи
- Ймовірною ціллю стала база російських окупантів
- Місцеві чули щонайменше 5 вибухів
У середу, 17 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія вибухів. Ймовірно, приліт стався на об’єкті, де базуються окупанти. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
"Донецьк. Петровський район. Приліт по базуванню окупанта", - написав він.відео дня
Вдень у Донецьку було чутно щонайменше п’ять вибухів. Вибухи, за словами місцевих, сталися в Петровському районі міста.
"До того активно працювало ППО. Мабуть, влучило... Хорошо пішло", - додав Андрющенко.
На фото та відео, опублікованих очевидцями, видно, як у небо піднімається величезний стовп сірого диму. Наразі інформації про наслідки удару або масштаб руйнувань немає.
Дивіться відео прильоту в Донецьку:
Вибухи і ситуація в окупованому Донецьку - останні новини
Нагадаємо, 8 вересня невідомі дрони та ракети вдарили по окупованих Донецьку, Макіївці та Єнакієвому. Основною ціллю, ймовірно, став колишній завод "Топаз" у Донецьку, який вже неодноразово піддавався атакам у 2023-2024 роках.
Також 28 липня тимчасово окуповані Донецьк і Макіївка зазнали атаки безпілотників, ймовірно по залізничному вузлу. Через вибухи без електрики залишилися понад 150 тис. абонентів.
Як повідомляв Главред, у Донецьку жителі вийшли на вулиці з відрами та пляшками через відсутність води, вимагаючи відставки гауляйтера Пушиліна. Проблема водопостачання триває кілька тижнів і стосується також інших окупованих міст області.
Про персону: Петро Андрющенко
Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.
На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.
