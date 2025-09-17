В Донецьку пролунала серія потужних вибухів: ймовірно, прилетіло по окупантах

Після серії вибухів над містом видніється великий стовп диму.

У Донецьку пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

Коротко:

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи

Ймовірною ціллю стала база російських окупантів

Місцеві чули щонайменше 5 вибухів

У середу, 17 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунала серія вибухів. Ймовірно, приліт стався на об’єкті, де базуються окупанти. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Вдень у Донецьку було чутно щонайменше п’ять вибухів. Вибухи, за словами місцевих, сталися в Петровському районі міста.

"До того активно працювало ППО. Мабуть, влучило... Хорошо пішло", - додав Андрющенко.

На фото та відео, опублікованих очевидцями, видно, як у небо піднімається величезний стовп сірого диму. Наразі інформації про наслідки удару або масштаб руйнувань немає.

Де зафіксовано приліт / Фото: t.me/andriyshTime

Дивіться відео прильоту в Донецьку:

Приліт в Донецьку / Фото: скріншот

Вибухи і ситуація в окупованому Донецьку - останні новини

Нагадаємо, 8 вересня невідомі дрони та ракети вдарили по окупованих Донецьку, Макіївці та Єнакієвому. Основною ціллю, ймовірно, став колишній завод "Топаз" у Донецьку, який вже неодноразово піддавався атакам у 2023-2024 роках.

Також 28 липня тимчасово окуповані Донецьк і Макіївка зазнали атаки безпілотників, ймовірно по залізничному вузлу. Через вибухи без електрики залишилися понад 150 тис. абонентів.

Як повідомляв Главред, у Донецьку жителі вийшли на вулиці з відрами та пляшками через відсутність води, вимагаючи відставки гауляйтера Пушиліна. Проблема водопостачання триває кілька тижнів і стосується також інших окупованих міст області.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

