"Кривить душею": Пугачова приховала важливу деталь про стосунки з Кіркоровим

Зізнання Алли Пугачової про стосунки з Кіркоровим здивувало колег по сцені.

Алла Пугачова та Філіп Кіркоров фіктивно одружились / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров, скрін з відео: youtube.com

Як відбувалось весілля Пугачової та Кіркорова

Чи був їхній шлюб фіктивним

У своєму великому інтерв’ю російська співачка Алла Пугачова, яка після терористичного нападу РФ відкрито підтримала Україну, зізналася, що її шлюб зі співаком Філіпом Кіркоровим був фіктивним. Втім, зіркові колеги на теренах країни-агресора у інтерв'ю росЗМІ були переконані, що стосунки Примадонни були не такими однозначними.

Російська телеведуча Анна Довлатова пригадала весілля Кіркорова та Пугачової у Санкт-Петербурзі, яке проводила її добра знайома. За словами журналістки, тоді зовсім не складалося враження, що цей союз був несправжнім, тож Примадонна, на її думку, не розповіла всієї правди.

"Мені здається, зараз вона кривить трохи душею. Я пам'ятаю це весілля. Тоді це висвітлювалося дуже широко. Одружила їх моя гарна знайома — Марина Анісіна, яка тоді була директором Палацу одруження №1. Я сама виходила заміж там за кілька років", — розповіла Довлатова.

Алла Пугачова - весілля з Кіркоровим / фото: instagram.com, Максим Галкин

Телеведуча додала, що після церемонії спілкувалася з Пугачовою та помітила, що співачка дуже хвилювалася, її руки тремтіли. При цьому Анна наголосила, що Філіп Кіркоров щиро кохав Аллу Борисівну та важко пережив їхнє розставання.

"Це був не фіктивний шлюб", — підсумувала Довлатова.

Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова зробила першу різку заяву після інтерв'ю. На своїй сторінці у Instagram Примадонна повідомила шанувальникам, що її порив ділитись особистим закінчився, тому вона хоче просто піти.

Також Філіп Кіркоров бурхливо відреагував на інтерв'ю Алли Пугачової, в якому вона назвала їхній шлюб фіктивним. За словами близьких співака, він ридав та стверджував, що Примадонна розтоптала його чоловічу гордість. Путініст відчув себе серйозно зрадженим після одкровень Пугачової.

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

