РФ втратила до 15% особового складу: як змінилася ситуація на Харківщині

У Харківській області окупанти продовжують наступати, тільки от втрати у ворога шалені.

На Харківський напрямок командування РФ вимушене перекидати додаткові сили / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що повідомили аналітики:

Ворог продовжує атакувати Сили оборони в районі Куп'янська та Борової

Армія РФ зазнає великих втрат

Командування РФ перекидає на Харківщину додаткові сили

Окупаційна армія країни-агресорки Росія 15 та 16 вересня проводила наступальні операції в районі населених пунктів Куп'янськ, Кондрашівка, Красне Перше, а також у напрямку Петропавлівки і Піщаного.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). За їхніми даними ворог також здійснював спроби наступу на схід від селища Борова у напрямку Шиковки, в районі Загризово та Греківки.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Яких втрат зазнає ворог

Аналітики звернули увагу на слова заступника командира однієї з бригад, яка виконує задачі в районі Борової. Він сказав, що чисельність особового складу РФ на визначеній ділянці фронту скоротилася лише за 1-2 тижні на 10-15%.

Причиною цього могли стати значні втрати. Попри це командування РФ перекидає на Харківщину підкріплення, а окупанти продовжують атаки невеликими вогневими групами. Приблизно 2-4 особи щодня проводять від 3 до 5 атак.

Чи може ворог посилити наступ на Харківщині за допомогою техніки

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача, співголови громадської ініціативи Права справа Дмитра Снєгирьова, російські окупанти на фронті застосовують тактику малих груп і не використовують колони бронетехніки.

Харківщина - не виключення. Тому в боях за Куп'янськ ворог не ризикне застосувати бронетехніку.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія зосереджує всі свої сили біля Покровська, де тривають одні з найзапекліших боїв. Ворог прагне контролювати логістику, через що потрапити у місто та проводити ротації стало надзвичайно складно.

Раніше повідомлялося, що після того, як українські захисники закріпилися у селі Панківка, почали вести бої за населені пункти Маяк та Новоторецьке. Це, за його словами, може призвести до перерізання вузької лінії просування окупаційних військ країни-агресорки Росії в напрямку Добропілля.

Напередодні стало відомо, що літній наступ російських окупантів повністю провалився, восени сильно просунутися на фронті їм також не вдасться. Наразі противник тисне емоційно та заявляє, що взимку він може досягти успіху на фронті, завдяки наступальним операціям.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

