В Україні "урізали" виплати військовим: подробиці

ВСУ / колаж УНІАН

Кабінет Міністрів змінив умови для виплати українським військовим 30 тисяч грн під час війни. Відповідні зміни до Постанова №168 Кабмін вніс 1 липня.

Відповідно до прийнятих змін надбавка в розмірі 30 тисяч гривень тепер буде виплачуватися тільки захисникам і захисницям, які перебувають у зоні бойових дій або в оточенні, а 100 тисяч гривень - під час виконання бойового розпорядження.

Постанова набрала чинності з дня оприлюднення, її почали застосовувати з 1 червня 2022 року.

У постанові йдеться, що:

надбавка в розмірі до 30 000 гривень буде виплачуватися пропорційно дням служби в розрахунку на місяць. Це стосується всіх військовослужбовців, які мають право на винагороду згідно з постановою КМУ №168;

виплата додаткової винагороди до 100 000 гривень на час лікування після поранення (контузії, травми, каліцтва пов'язаних з бойовими діями) зберігається тепер і для поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

для всіх інших категорій осіб ніяких змін по виплаті винагороди до 100 000 не відбулося.

Виплати військовим

З початку російського вторгнення, 24 лютого, крім основного щомісячного забезпечення, військовослужбовці та співробітники інших силових і відомств безпеки отримували ще й додаткові виплати.

30 тисяч гривень виплачували всім військовим (крім строкової служби), а до 100 тисяч гривень надбавки на місяць виплачували бійцям, які безпосередньо брали участь у бойових зіткненнях на передовій.

читайте такожВід 13 до 100 тисяч: стало відомо, скільки мають отримувати мобілізовані українці

Читайте також: