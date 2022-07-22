В Україні "урізали" виплати військовим: подробиці

Тепер надбавку 30 тисяч гривень виплачуватимуть тим, хто перебуває в зоні бойових дій або в оточенні.
Кабінет Міністрів змінив умови для виплати українським військовим 30 тисяч грн під час війни. Відповідні зміни до Постанова №168 Кабмін вніс 1 липня.
Відповідно до прийнятих змін надбавка в розмірі 30 тисяч гривень тепер буде виплачуватися тільки захисникам і захисницям, які перебувають у зоні бойових дій або в оточенні, а 100 тисяч гривень - під час виконання бойового розпорядження.
Постанова набрала чинності з дня оприлюднення, її почали застосовувати з 1 червня 2022 року.
У постанові йдеться, що:
- надбавка в розмірі до 30 000 гривень буде виплачуватися пропорційно дням служби в розрахунку на місяць. Це стосується всіх військовослужбовців, які мають право на винагороду згідно з постановою КМУ №168;
- виплата додаткової винагороди до 100 000 гривень на час лікування після поранення (контузії, травми, каліцтва пов'язаних з бойовими діями) зберігається тепер і для поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;
- для всіх інших категорій осіб ніяких змін по виплаті винагороди до 100 000 не відбулося.
Виплати військовим
З початку російського вторгнення, 24 лютого, крім основного щомісячного забезпечення, військовослужбовці та співробітники інших силових і відомств безпеки отримували ще й додаткові виплати.
30 тисяч гривень виплачували всім військовим (крім строкової служби), а до 100 тисяч гривень надбавки на місяць виплачували бійцям, які безпосередньо брали участь у бойових зіткненнях на передовій.
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