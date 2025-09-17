На передовій життя і смерті: телеканал 2+2 представить воєнну драму "Тримайся, братику"

Чотирисерійна стрічка створена на основі розповідей медиків про роботу на лінії фронту.

"Тримайся, братику" дивитися на 2+2 - воєнна драма

1 жовтня, до Дня захисників і захисниць України, о 18:15 на телеканалі 2+2 відбудеться прем’єра чотирисерійної воєнної драми "Тримайся, братику", яка розповідає про роботу медиків на лінії фронту.

За сюжетом, двоє найкращих друзів, Алекс та Микола — студенти медичного університету на початку повномасштабного російського вторгнення намагаються влаштуватися на роботу у військовий шпиталь. Разом з випадковою знайомою Сашею вони опиняються в стабілізаційному пункті на сході, біля лінії фронту. Щодня герої стрічки стикаються зі смертю, проходять власний шлях трансформації, переживають особисті драми та викривають зрадників. Це історія про дружбу, екстремальне дорослішання та справжні цінності.

Авторів стрічки консультувала Ганна Ващенко, яка до повномасштабного вторгнення працювала виконавчим продюсером проєктів в 1+1 Продакшн, а згодом приєдналася до лав ЗСУ і стала медикинею на фронті.

"Над сценарієм ми працювали майже рік. Для нас дуже важливо правдиво показати в серіалі роботу медиків на фронті. Ганна була нашим першим консультантом. Ми багато спілкувалися, вона розповідала реальні історії неймовірних порятунків і болісних втрат, передавала фото і відео з фронту. Деякі історії зі стабілізаційних пунктів ми включили в сценарій. Ми вдячні усім захисникам та тим, хто рятує їх на передовій, хлопців і дівчат, які свідомо залишили свої домівки в тилу, щоб дарувати надію іншим", — поділилася автор сценарію Тамара Грантовська.

Долі персонажів серіалу побудовані на історіях, які могли трапитися з будь-ким із нас: батько і син опинилися по різні боки лінії фронту, вагітна жінка з дитиною відмовляється від евакуації, сподіваючись на повернення зниклого безвісти чоловіка, літня жінка до останнього тримається за свій дім, бо не уявляє життя десь інакше. Війна підсвітила світлі сторони людей і разом з тим показала, хто є хто насправді.

Зйомки серіалу тривали протягом місяця в Києві та його околицях. Як зізнаються актори, основною проблемою були холод, бо багато сцен знімали просто неба, та повітряні тривоги, через які, заради безпеки знімальної команди та акторів доводилося переривати процес.

Творці серіалу намагалися максимально правдиво відтворити події, саме тому військовий медик, який зараз працює інструктором, консультував команду на майданчику.

Головних героїв зіграли Ярослав Дерпак, Євген Медвідь та Олександра Сорока. У стрічці також знялися Олексій Череватенко, Андрій Пономаренко, Костянтин Октябрський, Костянтин Корецький, Тамара Морозова, Ірина Кудашова, Карен Варданян, Інна Приходько та інші.

Автори сценарію: Тамара Грантовська, Марк Лимаренко. Оператор: Євгеній Кирей. Режисер: Сергій Сторожев. Продюсери: Сергій Кизима, Тетяна Шуліка, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко.

З якими викликами зіткнулися герої серіалу та який вибір зрештою зробили, дивіться вже 1 жовтня о 18:15 на 2+2.

