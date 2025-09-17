Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Після саботажу РФ Мерц оголосив ключову умову для мирної угоди щодо України

Анна Косик
17 вересня 2025, 12:28
2371
Німецький канцлер назвав пункт, який має обов'язково враховуватися під час укладення мирного договору.
Мерц, путин
За словами канцлера, без дотримання ключової умови мирний договір укладати немає сенсу / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Що сказав Мерц:

  • Путін влаштував саботаж
  • Росія хоче дестабілізувати Європу
  • Мирний договір не може порушувати територіальну цілісність України

Країна-агресорка Росія порушила повітряний простір Польщі та Румунії. Це, за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, є частиною тривалої тенденції перевірки кордонів та саботажу з боку кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Якк пише Reuters, про це німецький чиновник заявив сьогодні, 17 вересня, виступаючи у Бундестазі. Така поведінка Росії спрямована на те, щоб дестабілізувати вільні європейські суспільства.

відео дня

Німеччина наполягає на справедливому мирі для Києва

Кремль своїми діями показує, що світ має стояти на своєму і підтримати лише ідею справедливого миру, а не вигідну росіянам паузу. Тому під час укладання мирного договору має обов'язково враховуватися одна умова.

Мерц зазначив, що угода між Москвою та Києвом може бути укладена не за рахунок політичного суверенітету чи територіальної цілісності України.

"Продиктований мир, мир без свободи, спонукав би Путіна шукати свою наступну ціль", - наголосив канцлер Німеччини.

Що потрібно для укладення мирної угоди

Главред писав, що за словами народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, щоб укласти мирну угоду між Україною та Росією, необхідно вирішити низку питань.

Серед них: територіальна цілісність, репарацій та відповідальність воєнних злочинців. Нардеп вважає, що цей процес може тривати десятиліттями.

Мирний договір між РФ і Україною - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення мирної угоди між Україною і Росією обидві сторони неминуче будуть змушені йти на компроміси.

Раніше Володимир Фесенко заявив, що Росія більше зацікавлена в укладенні мирного договору з Україною. Києву ж більше вигідна угода про припинення вогню.

Напередодні спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що вірить в те, що мирна угода між Росією та Україною може бути укладена до кінця року або навіть раніше.

Інші новини:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін Фрідріх Мерц Наліт дронів РФ на Польщу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україну повернеться тепла погода: коли температура підніметься до +28 градусів

В Україну повернеться тепла погода: коли температура підніметься до +28 градусів

13:32Синоптик
РФ визначила нові цілі для ударів по Україні: куди ворог планує бити взимку

РФ визначила нові цілі для ударів по Україні: куди ворог планує бити взимку

13:28Україна
Лавров вибухнув погрозами через намір Європи ввести свої війська в Україну

Лавров вибухнув погрозами через намір Європи ввести свої війська в Україну

13:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

Восени розсипати по ґрунту: як одне добриво зробить землю родючою без зусиль

Восени розсипати по ґрунту: як одне добриво зробить землю родючою без зусиль

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

13:57

Євробачення 2026 на межі зриву: 6 країн зробили ультиматум конкурсу

13:53

Чому 18 вересня не можна зловживати вином і їжею: яке церковне свято

13:46

Піде в забуття: у РФ передбачили долю Орбакайте

13:32

В Україну повернеться тепла погода: коли температура підніметься до +28 градусів

13:28

РФ визначила нові цілі для ударів по Україні: куди ворог планує бити взимку

Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - КриволапЗакрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап
13:27

На передовій життя і смерті: телеканал 2+2 представить воєнну драму "Тримайся, братику"

13:21

Не Роксолана і не Хюррем: як насправді звали дружину СулейманаВідео

13:15

Лавров вибухнув погрозами через намір Європи ввести свої війська в Україну

13:10

Так дешево він ще не коштував: в Україні розпродають відомий продукт за копійки

Реклама
12:45

Китайський гороскоп на завтра 18 вересня: Щурам - компроміс, Півням - зміна

12:43

Софія Ротару не вийде на сцену - у чому причина

12:42

Від мишей не залишиться і сліду: простий засіб змусить шкідників тікатиВідео

12:28

Після саботажу РФ Мерц оголосив ключову умову для мирної угоди щодо України

12:25

Риба, від якої тікають навіть коти: як правильно їсти сюрстремінгВідео

12:24

Росія готує новий наступ восени: експерт розкрив головний напрямок удару

12:11

Крадуть енергію та добробут: ТОП-5 ювелірних виробів, що притягують біди

11:56

Мова не лише про Запорізьку станцію: МАГАТЕ заявило про загрозу для АЕС України

11:50

В одній області України оголосили примусову евакуацію: кому потрібно виїхати

11:50

В Донецьку пролунала серія потужних вибухів: ймовірно, прилетіло по окупантахВідео

11:37

"Повинен мамі відповісти": Кошовий розсекретив особливі стосунки Зеленського

Реклама
11:17

"Стає тривожно": росіяни по всій країні скаржаться на шалені ціни на бензин

11:11

Новий рекорд: євро підскочив до максимуму за чотири роки проти долара

11:06

НАТО одразу напружилося після атаки РФ на Польщу: чому з Україною це не працюєВідео

10:57

Водіям рекомендують покласти лимонну шкірку в авто у вересні: яка причина

10:47

Чотири знаки зодіаку, найімовірніше, зрадять вашу довіру у стосунках

10:47

Понад 50 поїздів затримуються - відома мета і наслідки удару РФ по залізниці

10:28

"Кривить душею": Пугачова приховала важливу деталь про стосунки з Кіркоровим

10:26

Українці збунтувалися: песика Мішу не пустили в метро під час тривогиФото

10:15

В Україні існує давня традиція, про яку всі забули: в чому її особливістьВідео

10:13

Путін з'явився у військовій формі на навчаннях у Білорусі - в ISW розкрили причину

10:07

Чи є сенс у відключенні мобільного зв'язку під час дронових атак: відповідь військового

10:05

РФ втратила до 15% особового складу: як змінилася ситуація на Харківщині

09:24

Гібридна війна в Європі: Жирохов сказав, в яку країну може вторгнутися РФ

08:53

Атака РФ на Кіровоградщину: Кропивницький і 44 села залишилися без електрикиФото

08:50

"Третирували мою матір і погрожували": Басков пробив дно заявами про війну

08:31

Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська

08:11

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

Під загрозою вся військова логістика: партизани влаштували диверсію під Єкатеринбургом

07:24

Російські дрони атакували Харківщину: поранено двох людей, є руйнування

07:10

Тільки найуважніші знайдуть кота за 9 секунд: найкраща вправа для перевірки уважності

Реклама
06:49

Армія РФ атакувала залізницю в Україні: затримуються поїзди

06:10

Битва за Європу та бюджет УкраїниПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з бігуном за 63 секунди

05:23

Як зварити горох за 10 хвилин: секрет швидкого приготування

04:56

Гороскоп на завтра 18 вересня: Дівам - несподівана поїздка, Рибам - труднощі

04:35

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

04:09

Як змінилась Україна після понад трьох років полону - журналіст розкрив правду

03:29

Без цвілі та зайвих витрат: як швидко висушити білизну восени

03:05

"Варіантів багато": проти яких ще держав Росія може розпочати війну

01:54

"Лазівки" для РФ зачиняться: Фон дер Ляєн розкрила, кого "накриє" 19-й пакет санкцій

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруНастя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти