Після саботажу РФ Мерц оголосив ключову умову для мирної угоди щодо України

Німецький канцлер назвав пункт, який має обов'язково враховуватися під час укладення мирного договору.

За словами канцлера, без дотримання ключової умови мирний договір укладати немає сенсу / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Що сказав Мерц:

Путін влаштував саботаж

Росія хоче дестабілізувати Європу

Мирний договір не може порушувати територіальну цілісність України

Країна-агресорка Росія порушила повітряний простір Польщі та Румунії. Це, за словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, є частиною тривалої тенденції перевірки кордонів та саботажу з боку кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Якк пише Reuters, про це німецький чиновник заявив сьогодні, 17 вересня, виступаючи у Бундестазі. Така поведінка Росії спрямована на те, щоб дестабілізувати вільні європейські суспільства.

Німеччина наполягає на справедливому мирі для Києва

Кремль своїми діями показує, що світ має стояти на своєму і підтримати лише ідею справедливого миру, а не вигідну росіянам паузу. Тому під час укладання мирного договору має обов'язково враховуватися одна умова.

Мерц зазначив, що угода між Москвою та Києвом може бути укладена не за рахунок політичного суверенітету чи територіальної цілісності України.

"Продиктований мир, мир без свободи, спонукав би Путіна шукати свою наступну ціль", - наголосив канцлер Німеччини.

Що потрібно для укладення мирної угоди

Главред писав, що за словами народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, щоб укласти мирну угоду між Україною та Росією, необхідно вирішити низку питань.

Серед них: територіальна цілісність, репарацій та відповідальність воєнних злочинців. Нардеп вважає, що цей процес може тривати десятиліттями.

Мирний договір між РФ і Україною - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення мирної угоди між Україною і Росією обидві сторони неминуче будуть змушені йти на компроміси.

Раніше Володимир Фесенко заявив, що Росія більше зацікавлена в укладенні мирного договору з Україною. Києву ж більше вигідна угода про припинення вогню.

Напередодні спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що вірить в те, що мирна угода між Росією та Україною може бути укладена до кінця року або навіть раніше.

