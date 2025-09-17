Рус
Чому 18 вересня не можна зловживати вином і їжею: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
17 вересня 2025, 13:53
39
18 вересня забороняється відмовляти в допомозі - святий Євменій особливо прославився своїм милосердям.
18 вересня: яке церковне свято і що не можна робити
18 вересня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 18 вересня
  • Що не можна робити 18 вересня
  • Народні прикмети і традиції

У четвер, 18 вересня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 18 вересня

Євменій народився на острові Крит. З юних років вирізнявся лагідністю, чистотою серця і любов'ю до молитви. Відмовившись від мирських задоволень, він вступив у монастир, де подвизався в служінні, пості та молитві. Його вирізняли смиренність, терпіння і щедрість до бідних. Через високий духовний авторитет братія і народ обрали його єпископом Гортинським (стародавня митрополія Криту). На єпископській кафедрі він проявив себе як справжній пастир: навчав, зміцнював у вірі, допомагав знедоленим і захищав церкву від єресей. Святий Євменій помер мирно в VII столітті, перебуваючи у вигнанні за вірність православній вірі. Його мощі зберігалися на Кіпрі і шанувалися як джерело зцілень.

відео дня

Що не можна робити 18 вересня

  • Не можна сваритися - все повернеться сторицею до вас.
  • Не бажано зловживати вином, їжею - утримайтеся від надмірностей.
  • Забороняється відмовляти в допомозі - святий Євменій особливо прославився своїм милосердям.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дощ на Євменія - осінь буде затяжною і вологою;
  • ясна погода - до сухої та спокійної осені;
  • сильний вітер - зима буде вітряною і хуртовинною;
  • туман зранку - до теплої осені, але з частими сирими днями;
  • ясний місяць уночі - до холодної, але сухої зими;
  • якщо птахи летять клином у теплі краї - зима настане рано.

У народі 18 вересня носило назву Євменія Осінній покажчик. Часто наші пращури навіть говорили: "Який Євменій, така й осінь буде".

Іменини 18 вересня

Які завтра іменини: Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Аріадна, Єфросинія, Ірина, Софія.

Талісманом людини, народженої 18 вересня є змійовик. Його цінували як матеріал для обробки та виготовлення виробів, а з давніх-давен змійовик вважали лікувальним каменем, що допомагає полегшити головний біль.

Вам може бути цікаво:

свято прикмети календар свят церковне свято
