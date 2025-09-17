Чому 18 вересня не можна зловживати вином і їжею: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 18 вересня
- Що не можна робити 18 вересня
- Народні прикмети і традиції
У четвер, 18 вересня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 18 вересня
Євменій народився на острові Крит. З юних років вирізнявся лагідністю, чистотою серця і любов'ю до молитви. Відмовившись від мирських задоволень, він вступив у монастир, де подвизався в служінні, пості та молитві. Його вирізняли смиренність, терпіння і щедрість до бідних. Через високий духовний авторитет братія і народ обрали його єпископом Гортинським (стародавня митрополія Криту). На єпископській кафедрі він проявив себе як справжній пастир: навчав, зміцнював у вірі, допомагав знедоленим і захищав церкву від єресей. Святий Євменій помер мирно в VII столітті, перебуваючи у вигнанні за вірність православній вірі. Його мощі зберігалися на Кіпрі і шанувалися як джерело зцілень.
Що не можна робити 18 вересня
- Не можна сваритися - все повернеться сторицею до вас.
- Не бажано зловживати вином, їжею - утримайтеся від надмірностей.
- Забороняється відмовляти в допомозі - святий Євменій особливо прославився своїм милосердям.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- дощ на Євменія - осінь буде затяжною і вологою;
- ясна погода - до сухої та спокійної осені;
- сильний вітер - зима буде вітряною і хуртовинною;
- туман зранку - до теплої осені, але з частими сирими днями;
- ясний місяць уночі - до холодної, але сухої зими;
- якщо птахи летять клином у теплі краї - зима настане рано.
У народі 18 вересня носило назву Євменія Осінній покажчик. Часто наші пращури навіть говорили: "Який Євменій, така й осінь буде".
Іменини 18 вересня
Які завтра іменини: Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Аріадна, Єфросинія, Ірина, Софія.
Талісманом людини, народженої 18 вересня є змійовик. Його цінували як матеріал для обробки та виготовлення виробів, а з давніх-давен змійовик вважали лікувальним каменем, що допомагає полегшити головний біль.
Вам може бути цікаво:
- Православний календар на вересень 2025: коли потрібно йти до церкви
- "Не я б'ю - верба б'є": що потрібно освятити в церкві на Вербну неділю
- Радониця і батьківські суботи: дати всіх поминальних днів у 2025 році
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред