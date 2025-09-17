"Третирували мою матір і погрожували": Басков пробив дно заявами про війну

Басков виступив на прес-конференції, де повторив наративи кремлівської методички.

Басков висловився про свою чоловічу силу / Колаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov

Коротко:

Що говорить про війну Басков

Як війна вплинула на його матір і хто в цьому "винен"

Путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну Микола Басков, зробив чергову заяву, якою оптимістично підтримав напад терористичної Росії на Україну.

"Я був один із перших артистів, які підтримали війну. Я зіткнувся з величезною кількістю погроз", - сказав Басков під час прес-конференції.

За його словами, невідомі люди навіть нібито "третирували його матір" і "винні" в цьому українські артисти.

Путініст додав, що вважає українських колег причетними до інцидентів - вони могли викласти номери знаменитостей у відкритий доступ.

Микола Басков підтримує війну/ скріншот YouTube

Українські та світові санкції проти Баскова

За підтримку російської влади Миколу Баскова в лютому 2022 року занесли до чорного списку Латвії із забороною на в'їзд до країни на невизначений термін. З жовтня того ж року увійшов до санкційного списку України. У лютому 2023 року артист підпав під санкції Канади, поповнивши реєстр "російських агентів дезінформації".

Басков у березні 2022 року був офіційно оголошений у розшук СБУ, свідчать дані бази відомства. Він також давно фігурує у списках сайту "Миротворець".

Влада України висунула проти російського співака звинувачення в посяганні на суверенітет країни. У результаті суд виніс рішення про взяття Баскова під варту заочно. Баскова також позбавили державних нагород України, указ підписав президент Володимир Зеленський у листопаді 2024 року.

Раніше Басков несподівано зізнався у своїй чоловічій неспроможності. Басков нещодавно зізнався, що в інтимному плані "не потягне" 20-річних дівчаток. Тим часом, він додав, що йому підійдуть 28-річні.

Крім того Микола Басков, який нещодавно разом з іншим співаком-путіністом Григорієм Лепсом пообіцяв платити по 1 млн рублів кожному окупанту, хто підіб'є танк Leopard, видав в ефір нову пропагандистську маячню.

Про персону: Микола Басков Микола Басков - російський естрадний і оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання 2022 року, через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія. Співак з перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.

