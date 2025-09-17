"Третирували мою матір і погрожували": Басков пробив дно заявами про війну

Коротко:
- Що говорить про війну Басков
- Як війна вплинула на його матір і хто в цьому "винен"
Путініст і один із головних клоунів російської естради, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну Микола Басков, зробив чергову заяву, якою оптимістично підтримав напад терористичної Росії на Україну.
"Я був один із перших артистів, які підтримали війну. Я зіткнувся з величезною кількістю погроз", - сказав Басков під час прес-конференції.
За його словами, невідомі люди навіть нібито "третирували його матір" і "винні" в цьому українські артисти.
Путініст додав, що вважає українських колег причетними до інцидентів - вони могли викласти номери знаменитостей у відкритий доступ.
Українські та світові санкції проти Баскова
За підтримку російської влади Миколу Баскова в лютому 2022 року занесли до чорного списку Латвії із забороною на в'їзд до країни на невизначений термін. З жовтня того ж року увійшов до санкційного списку України. У лютому 2023 року артист підпав під санкції Канади, поповнивши реєстр "російських агентів дезінформації".
Басков у березні 2022 року був офіційно оголошений у розшук СБУ, свідчать дані бази відомства. Він також давно фігурує у списках сайту "Миротворець".
Влада України висунула проти російського співака звинувачення в посяганні на суверенітет країни. У результаті суд виніс рішення про взяття Баскова під варту заочно. Баскова також позбавили державних нагород України, указ підписав президент Володимир Зеленський у листопаді 2024 року.
Раніше Басков несподівано зізнався у своїй чоловічій неспроможності. Басков нещодавно зізнався, що в інтимному плані "не потягне" 20-річних дівчаток. Тим часом, він додав, що йому підійдуть 28-річні.
Крім того Микола Басков, який нещодавно разом з іншим співаком-путіністом Григорієм Лепсом пообіцяв платити по 1 млн рублів кожному окупанту, хто підіб'є танк Leopard, видав в ефір нову пропагандистську маячню.
Про персону: Микола Басков
Микола Басков - російський естрадний і оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання 2022 року, через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія.
Співак з перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.
