РФ визначила нові цілі для ударів по Україні: куди ворог планує бити взимку

Росіяни взимку продовжать атакувати Україну дронами та ракетами.

https://glavred.net/ukraine/rf-opredelila-novye-celi-dlya-udarov-po-ukraine-kuda-vrag-planiruet-bit-zimoy-10698842.html Посилання скопійоване

Експерт сказав, які обʼєкти Росія може атакувати взимку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ДСНС

Ключові тези:

Росіяни збільшують виробництво дронів

Ворог взимку хоче знищити енергетичну інфраструктуру України

Російські окупанти активно нарощують виробництво дронів типу "Шахед" та визначили головні обʼєкти для зимових атак по Україні. Ворог спробує знову бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Про це в інтервʼю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

За його словами, основна мета росіян - знищення українських енергетичних обʼєктів.

відео дня

"Це треба абсолютно чітко розуміти. Питання в іншому: чи готові наші об’єкти до таких атак і чи здатні наші сили ППО зменшувати їхню результативність?", - запитав Криволап.

Він підкреслив, що головне - організувати захист енергетики. Саме це визначить, холодною чи теплою буде зима для українців.

Чим РФ продовжить завдавати ударів по Україні

Криволап прогнозує, що кількість "Шахедів" порівняно з ракетами буде збільшуватися, а кількість ракет зменшиться.

При цьому, росіяни надалі будуть атакувати ракетами типу "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Також активною буде стратегічна авіація ворога, але без масованих пусків Х-101.

Ще ворог намагатиметься запускати "Калібри" з моря, але погодні умови, а саме шторми ускладнюватимуть їхнє застосування.

Якими ракетами Росія атакує Україну / Інфографіка: Главред

Чи продовжить Росія провокації у Європі

Криволап також висловив припущення, що Росія надалі буде організовувати провокації в Польщі та Румунії. Також аналогічні дії можливі й у країнах Балтії.

"Як на це реагуватимуть європейські держави — побачимо", - резюмував авіаційний експерт.

Дивіться відео, де Криволап розповідає про обʼєкти, які РФ може атакувати взимку:

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч проти 17 вересня Росія здійснила масований удар дронами по залізничній інфраструктурі України. Ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу. Внаслідок ворожої атаки близько 50 потягів прямували із затримкою.

Цієї ж ночі Росія атакувала об’єкти інфраструктури на Кіровоградщині. Частково знеструмлено обласний центр та 44 села Олександрівської СТГ.

Днем раніше армія Путіна атакувала ударним безпілотником Харків. У ДСНС України повідомили, що російські війська поцілили по будівлі навчального закладу Харкова. Внаслідок влучання пошкоджено покрівлю, виникла пожежа на площі 150 кв. м.

Інші новини:

Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред