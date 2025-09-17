В Україну повернеться тепла погода: коли температура підніметься до +28 градусів

Синоптикиня попередила про сильний, поривчастий вітер.

Прогноз погоди в Україні на 18 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода у четвер

Коли в Україні потеплішає

Погода в Україні завтра, 18 вересня, буде переважно сонячною, але в деяких областях знизиться температура повітря. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні

За її словами, атмосферний фронт із дощами та низькими градусами завтра переміститься у східному напрямку.

"І тому захід, північ України, значна частина центральних областей звільнятимуться від дощових хмар і побачать сонечко, а ось на Лівобережжі пройдуть завтра дощі та знизиться температура повітря", - наголосила вона.

Також відомо, що у четвер максимальна температура повітря в Україні становитиме +15…+20 градусів.

Температура в Україні / фото: Наталія Діденко

"Особливість завтрашнього дня - поривчастий, до сильного, вітер північних напрямків, обережно", - додала Діденко.

Погода в Україні 18 вересня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві завтра дощ не очікується, але можливий некомфортний, рвучкий вітер. Протягом дня потепліє до +19 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Діденко також розповіла, що 19 вересня повсюди почне теплішати, а впродовж 20-21 вересня в Україну повернеться справжня тепла погода. Вихідними очікується +24…+28 градусів.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Коли в Україні стане тепліше

Синоптикиня Наталія Птуха говорила, що погода в найближчі дні відзначиться новими "сюрпризами".

За її словами, температура повітря скоро суттєво підніметься і стовпчики термометрів навіть досягнуть до +28 градусів.

"В небі проясниться, знову буде більше сонця, тож денна температура трохи підвищиться: 19-го ще буде +17…+23, а 20 вересня – вже +20…+26", - наголосила вона.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у середу, 17 вересня, Україну накриє атмосферний фронт. Очікується похолодання та дощі.

В ДСНС України попереджали, що у середу сильні опади накриють вісім областей у різних куточках держави, а наступного дня, 18 серпня, негода дістанеться до ще кількох регіонів.

Водночас, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні цього тижня буде переважно теплою, часом з дощами та поривчастим вітром.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

