В Україну повернеться тепла погода: коли температура підніметься до +28 градусів

Погода в Україні завтра, 18 вересня, буде переважно сонячною, але в деяких областях знизиться температура повітря. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Погода в Україні
За її словами, атмосферний фронт із дощами та низькими градусами завтра переміститься у східному напрямку.
"І тому захід, північ України, значна частина центральних областей звільнятимуться від дощових хмар і побачать сонечко, а ось на Лівобережжі пройдуть завтра дощі та знизиться температура повітря", - наголосила вона.
Також відомо, що у четвер максимальна температура повітря в Україні становитиме +15…+20 градусів.
"Особливість завтрашнього дня - поривчастий, до сильного, вітер північних напрямків, обережно", - додала Діденко.
Погода в Києві
У Києві завтра дощ не очікується, але можливий некомфортний, рвучкий вітер. Протягом дня потепліє до +19 градусів.
Діденко також розповіла, що 19 вересня повсюди почне теплішати, а впродовж 20-21 вересня в Україну повернеться справжня тепла погода. Вихідними очікується +24…+28 градусів.
Коли в Україні стане тепліше
Синоптикиня Наталія Птуха говорила, що погода в найближчі дні відзначиться новими "сюрпризами".
За її словами, температура повітря скоро суттєво підніметься і стовпчики термометрів навіть досягнуть до +28 градусів.
"В небі проясниться, знову буде більше сонця, тож денна температура трохи підвищиться: 19-го ще буде +17…+23, а 20 вересня – вже +20…+26", - наголосила вона.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко говорила, що у середу, 17 вересня, Україну накриє атмосферний фронт. Очікується похолодання та дощі.
В ДСНС України попереджали, що у середу сильні опади накриють вісім областей у різних куточках держави, а наступного дня, 18 серпня, негода дістанеться до ще кількох регіонів.
Водночас, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні цього тижня буде переважно теплою, часом з дощами та поривчастим вітром.
