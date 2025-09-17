В одній області України оголосили примусову евакуацію: кому потрібно виїхати

Примусову евакуацію у Синельніківському районі запровадили вперше у квітні 2025 року.

Евакуація в Дніпропетровській області

Головне:

В Дніпропетровській області розширили зону примусової евакуації

Вона стосується більш ніж 1300 дітей та їх батьків чи опікунів

Евакуація охопить мешканців 18 населених пунктів

У Синельниківському районі Дніпропетровської області розширили зону примусової евакуації. Вона стосується дітей разом із батьками або законними опікунами. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Відомо, що відповідне рішення ухвалили на засіданні профільного Координаційного штабу під головуванням віцепремʼєр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

"Разом із усіма державними структурами та громадами маємо забезпечити, щоб процес евакуації відбувався швидко, організовано і безпечно. Особливо важливо подбати про дітей, людей з інвалідністю та тих, хто не може самостійно пересуватися", - наголосив він.

Варто зауважити, що примусова евакуація стосується більш ніж 1300 дітей. Вона охопить мешканців 18 населених пунктів Покровської громади: сіл Андріївка, Богодарівка, Братське, Відрадне, Вільне, Водяне, Гай, Добропасове, Левадне, Новоолександрівка, Новоскелювате, Олександрівка, Отрішки, Писанці, Скотувате, Старокасянівське, Чорненкове та селища Покровське.

Що важливо, примусову евакуацію у Синельніківському районі запровадили вперше у квітні 2025 року через постійні ворожі обстріли. Відтоді вивезли понад 3300 дітей.

Наступ РФ на Дніпропетровську область

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан говорив, що дійти до Дніпра – це дуже складна операція для РФ, навіть неможлива.

"Якщо на Дніпропетровщині і є якась загроза, то тій же Межовій, але це недалеко від Покровська. Тобто загроза є для транскордонних із Донецькою та Запорізькою областями територій Дніпропетровської області", - вважає він.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов говорив, що бойові дії на території Дніпропетровської області є частиною стратегії російських військ зі створення так званих санітарних зон уздовж українського кордону.

Також відомо, що батальйон "Шквал", що входить до складу полку "Скеля", успішно провів бойову операцію та звільнив село Філія, розташоване на адміністративному кордоні між Дніпропетровською та Донецькою областями.

Водночас, начальник озброєння 110-ї окремої механізованої бригади майор Ілля Стрюк заявляв, що російські окупанти готуються до наступальних дій на Запорізькому напрямку. Зокрема, ворог промацує слабкі місця в обороні українських бійців на правому фланзі.

