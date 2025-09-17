Піде в забуття: у РФ передбачили долю Орбакайте

Російський продюсер повідомив, що він знає долю Крістіни Орбакайте.

Крістіна Орбакайте, Алла Пугачова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте, Алла Пугачова

Російський пропутінський продюсер Сергій Дворцов вважає, що донька російської співачки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте скоро отримає певні наслідки для своєї кар'єри.

Як пишуть російські пропагандисти, за його словами, Пугачова дозволила собі занадто різкі висловлювання про колег і про терористичну Росію загалом, тим самим "показавши своє справжнє обличчя".

Пугачова та її інтерв'ю, нібито, можуть зашкодити Орбакайте / Фото Instagram/maxgalkinru

Що буде в майбутньому з Орбакайте? Піде в забуття. 100% це станеться в найближчий рік, - додав Дворцов.

Цей Дворцов має на увазі інтерв'ю Пугачової, в якому вона говорила про ставлення до РФ і своїх колег із Росії.

Резонансне інтерв'ю Алли Пугачової Катерині Гордєєвій

Російська співачка і легенда їхньої сцени Алла Пугачова, яка не підтримала терориста Путіна в його кривавому вторгненні в Україну, дала велике інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій після кількох років мовчання.

В інтерв'ю вона розповідала про своїх чоловіків, свою сім'ю, про цензуру в СРСР, а також про те, як зараз ставиться до Росії і чому вона виїхала зі своєї терористичної Батьківщини.

Раніше Главред повідомляв, що в Росії адвокат Олександр Трещев подав позов проти співачки Алли Пугачової після її інтерв'ю. З артистки, яка залишила РФ, вимагають стягнути 1,5 мільярда рублів за її слова на підтримку першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва.

Раніше також Пугачова повідомила про те, що її шлюб із путіністом Філіпом Кіркоровим "організувала" вмираюча мати артиста Вікторія.

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

