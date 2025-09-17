Так дешево він ще не коштував: в Україні розпродають відомий продукт за копійки

Експорт за кордон здійснюється в дуже малих обсягах. Частина аграріїв вирішила утриматися від продажу, очікуючи кращих умов.

На внутрішньому аграрному ринку України спостерігається зниження вартості ріпаку, при цьому пропозиція продукції лише зростає. Про це пише АПК-Інформ.

Як зазначає видання, зниження цін пов’язане з тимчасовим обмеженням експорту ріпаку через введення експортного мита.

"Ціни попиту на умовах СРТ-підприємство протягом звітного періоду знизилися до 21600-22800 грн/т, хоча ще на початку минулого тижня досягали 23000-23100 грн/т СРТ", — йдеться у повідомленні.

Журналісти додають, що постачання ріпаку за кордон триває, але дуже обмеженими партіями. Наприклад, з 4 по 11 вересня експорт становив лише 9,3 тис. тонн.

"Частина аграріїв, без термінових зобов'язань за поставками, зайняли позицію очікування", — зазначають у виданні.

Ситуацію з цінами ускладнює зростання собівартості усього агросектору. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Соломчук пояснив, що ключовими чинниками стали глобальні біржові коливання, загальна інфляція та здорожчання сировини, інформує Новини.LIVE.

Щодо овочів, прогнози ще менш оптимістичні. Власних запасів вистачить ненадовго, а навесні на ринку домінуватиме імпорт, що підштовхне ціни на капусту, моркву, цибулю та інші базові продукти.

Додатковим фактором є подорожчання зернових, сої, кукурудзи та соняшнику. Це напряму впливає на витрати у виробництві м’яса й молочної продукції, тож суттєвого здешевлення очікувати не варто.

"Зарплати у сфері зросли до рівня Чехії чи Словаччини, електроенергія дорога, а дефіцит кваліфікованих працівників тільки додає витрат виробникам", — підкреслив депутат в ефірі День.LIVE.

Як повідомляв Главред, в Україні ледь не на 50% подорожчає важливий продукт. На жаль, причиною цього є відсутність необхідної кількості сховищ.

Також було названо нову ціну на один із найпопулярніших фруктів. Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник зазначив, що відомий фрукт, ймовірно, коштуватиме 30-40 грн/кг.

Ба більше, протягом двох останніх тижнів в Україні спостерігається зростання цін на тепличні помідори. Основна причина подорожчання полягає в тому, що тепличні комбінати почали збирати менші обсяги врожаю, що призвело до зменшення пропозиції на ринку.

