Новий рекорд: євро підскочив до максимуму за чотири роки проти долара

Даяна Швець
17 вересня 2025, 11:11
Раніше іноземні інвестиції зміцнювали долар, але зараз цей зв'язок розірвався.
Що відомо про тенденції євро / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Долар втрачає позиції, а євро оновлює рекорд
  • Інвестори уникають долара з небаченою швидкістю

Євро досяг найвищих показників проти долара за останні чотири роки. Однією з ключових причин ослаблення американської валюти стало зростання попиту на хеджування інвестицій. Про це пише Reuters.

У середу, 17 вересня, долар продовжив перебувати під тиском. Індекс долара, що відображає зміни його курсу щодо валют торгових партнерів, піднявся на 0,1% після попереднього падіння на 0,7% - це найнижчі значення з початку липня.

Євро знизився на 0,1% і становив 1,1857 долара, після того як напередодні досяг рівня 1,1867 - максимуму з вересня 2021 року.

Очікування щодо ФРС і виступ Пауелла

Аналітики прогнозують, що Федеральна резервна система знизить ключову ставку на 0,25% аж до діапазону 4,00%-4,25%. В центрі уваги інвесторів пресконференція голови ФРС Джерома Пауелла, під час якої можуть прозвучати сигнали про подальші кроки регулятора.

"Ринки фактично кидають виклик ФРС, очікуючи надм'яких сигналів", — зазначив стратег Pepperstone Ділін Ву. "Велике питання в тому, чи зможе Пауелл виправдати очікування, чи на ринок чекає короткостроковий струс у позиціях за доларом і золотом".

Посилення інтересу до хеджування

За даними Financial Times, іноземні інвестори, що вкладають у США, почали активніше страхувати свої позиції від валютних ризиків. Deutsche Bank повідомив, що вперше за чотири роки обсяг інвестицій з хеджуванням перевищив вкладення без захисту від коливань долара.

Зміни стали помітними після перемоги Дональда Трампа на виборах.

"Іноземці можуть повертатися до купівлі активів США, але вони не хочуть доларового ризику", - зазначив стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос.

Він підкреслив, що інвестори позбавляються від доларової експозиції рекордними темпами.

Саме зростання хеджування частково пояснює падіння курсу долара більш ніж на 10% до кошика основних валют у цьому році.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

Думки експертів

"Долар буде основним потерпілим від падіння інституційної довіри", — вважає старший стратег Pictet Asset Management Арун Саї. У JPMorgan також підтверджують посилення попиту на хеджування через слабкі макроекономічні показники США. "Це не момент продати Америку. Це момент захеджувати долар", — сказала співголова відділу валютних стратегій банку Міра Чандан.

Опитування Bank of America показало, що у вересні 38% керівників інвестиційних фондів планували посилити валютне хеджування, тоді як лише 2% хотіли підстрахуватися від зміцнення долара.

Традиційно іноземні вливання в американський фондовий ринок підтримували долар. Проте цього року ситуація змінилася: інвестори побоюються за економіку США та курс політики Трампа. Наприклад, індекс S&P 500 додав 12% у доларовому вимірі, але знизився на 2% у євро.

Інструменти страхування

Найчастіше хеджування здійснюється за допомогою валютних деривативів, зокрема форвардних контрактів, які дозволяють зафіксувати курс наперед. Зниження ставок у США зробило ці інструменти доступнішими.

"Багато хто не хотів витрачати стільки на хеджування долара", — пояснює головний валютний стратег Société Générale Кіт Джакес. На його думку, ринок вже близький до ключового зламу.

У Goldman Sachs вважають, що здешевлення хеджування привабить ще більше інвесторів з Азії, що додатково тиснутиме на долар.

Курс валют - останні новини

Як писав Главред, НБУ встановив новий офіційний курс для долара та євро. Від сьогодні, 17 вересня, українські банки купуватимуть валюту за оновленим курсом. За даними регулятора, вартість долара продовжує знижуватися вже третій день поспіль.

Також розповідалося, чи "злетить" валюта до позначки в 46. Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що наразі у нас є достатньо великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс.

В той же час у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital розповідається, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Більше економічних новин:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

