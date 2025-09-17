Українці збунтувалися: песика Мішу не пустили в метро під час тривоги

Ви дізнаєтеся:
- У чому причина скандалу
- Як відреагували в метрополітені
У київському метро розгорівся скандал навколо безпритульного собаки на прізвисько Міша. Тварину, яка багато років знаходила укриття від обстрілів на станції "Теремки", перестали пускати всередину після скарги однієї з пасажирок.
Історія пса
Міша давно живе біля станції метро "Теремки". Його знають місцеві жителі і допомагають доглядати. Під час повітряних тривог і ракетних обстрілів пес завжди спускався в метро разом із людьми. Очевидці зазначають, що він був абсолютно спокійний, нікому не заважав і не створював проблем.
Зоозахисники підкреслюють: "Міша дуже спокійний собака, ніколи нікого не образив. Тільки його самого постійно ображають".
Причина конфлікту
Інцидент стався після скарги однієї пасажирки. Жінка заявила, що собака заважає їй, і після цього співробітники метрополітену перестали впускати Мішу в укриття. Тепер, під час кожної тривоги, пес стоїть біля дверей станції, але його або не пускають, або виганяють.
Громадська організація "Захист тварин Плюшка" назвала ситуацію ганебною: "Учора він стояв біля дверей, і його не пустили. Ба більше - вигнали! Це ганьба під час війни виганяти собаку під обстріли", - підкреслюють у "Захисті тварин Плюшка".
Позиція метрополітену
У Київському метрополітені пояснили, що Міша не є бездомним. За словами представників підземки, у нього є господиня, яка працює поруч зі станцією. У метрополітені підтвердили, що скарга справді надходила, і одного разу собаку не впустили. Однак уже тієї ж ночі його знову впустили.
"Нещодавно ми дійсно отримали скаргу з приводу "безпритульного собаки на станції". І одного разу, з огляду на звернення, Мішу не впустили. Нам прикро за цю ситуацію. Але важливе уточнення - уже тієї ж ночі він увійшов у метро. До речі, Міша - не єдина тварина, яку знають наші пасажири. Напевно, ви чули і про гусака біля "Деміївської". Він на станцію не заходить, але регулярно ходить підземним переходом поруч", - зазначили в метрополітені.
Чи можна з тваринами в укриття?
В Україні з грудня 2023 року офіційно дозволено брати тварин в укриття, проте необхідно дотримуватися низки правил: розміщуватися в окремих зонах, забезпечувати безпеку людей і тварини, стежити за дотриманням санітарних норм, а для небезпечних порід використовувати повідець і намордник.
Вам може бути цікаво:
- Що категорично не можна давати собакам - названо дев'ять небезпечних продуктів
- Від чихуахуа до бігля: які породи собак живуть найдовше
- Пекло і для кінологів, і для господарів: яку породу собаки найважче дресирувати
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред