Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Українці збунтувалися: песика Мішу не пустили в метро під час тривоги

Сергій Кущ
17 вересня 2025, 10:26
600
Пес Міша живе біля станції метро "Теремки" багато років. Його знають усі місцеві жителі і доглядають за ним.
Песика Мішу не пустили в метро під час тривоги
Песика Мішу не пустили в метро під час тривоги / Колаж Главред, фото:facebook.com/ZahistTvarinPlushka

Ви дізнаєтеся:

  • У чому причина скандалу
  • Як відреагували в метрополітені

У київському метро розгорівся скандал навколо безпритульного собаки на прізвисько Міша. Тварину, яка багато років знаходила укриття від обстрілів на станції "Теремки", перестали пускати всередину після скарги однієї з пасажирок.

Історія пса

Міша давно живе біля станції метро "Теремки". Його знають місцеві жителі і допомагають доглядати. Під час повітряних тривог і ракетних обстрілів пес завжди спускався в метро разом із людьми. Очевидці зазначають, що він був абсолютно спокійний, нікому не заважав і не створював проблем.

відео дня

Зоозахисники підкреслюють: "Міша дуже спокійний собака, ніколи нікого не образив. Тільки його самого постійно ображають".

Причина конфлікту

Інцидент стався після скарги однієї пасажирки. Жінка заявила, що собака заважає їй, і після цього співробітники метрополітену перестали впускати Мішу в укриття. Тепер, під час кожної тривоги, пес стоїть біля дверей станції, але його або не пускають, або виганяють.

Громадська організація "Захист тварин Плюшка" назвала ситуацію ганебною: "Учора він стояв біля дверей, і його не пустили. Ба більше - вигнали! Це ганьба під час війни виганяти собаку під обстріли", - підкреслюють у "Захисті тварин Плюшка".

Позиція метрополітену

У Київському метрополітені пояснили, що Міша не є бездомним. За словами представників підземки, у нього є господиня, яка працює поруч зі станцією. У метрополітені підтвердили, що скарга справді надходила, і одного разу собаку не впустили. Однак уже тієї ж ночі його знову впустили.

"Нещодавно ми дійсно отримали скаргу з приводу "безпритульного собаки на станції". І одного разу, з огляду на звернення, Мішу не впустили. Нам прикро за цю ситуацію. Але важливе уточнення - уже тієї ж ночі він увійшов у метро. До речі, Міша - не єдина тварина, яку знають наші пасажири. Напевно, ви чули і про гусака біля "Деміївської". Він на станцію не заходить, але регулярно ходить підземним переходом поруч", - зазначили в метрополітені.

  • Пес Міша
    Пес Міша www.facebook.com/ZahistTvarinPlushk
  • Пес Міша
    Пес Міша www.facebook.com/ZahistTvarinPlushk
  • Пес Міша
    Пес Міша www.facebook.com/ZahistTvarinPlushk
  • Пес Міша
    Пес Міша www.facebook.com/ZahistTvarinPlushk

Чи можна з тваринами в укриття?

В Україні з грудня 2023 року офіційно дозволено брати тварин в укриття, проте необхідно дотримуватися низки правил: розміщуватися в окремих зонах, забезпечувати безпеку людей і тварини, стежити за дотриманням санітарних норм, а для небезпечних порід використовувати повідець і намордник.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва метрополітен
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Понад 50 поїздів затримуються - яка мета і наслідки удару РФ по залізниці

Понад 50 поїздів затримуються - яка мета і наслідки удару РФ по залізниці

10:47Війна
Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап

Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап

09:00Інтерв'ю
Атака РФ на Кіровоградщину: Кропивницький і 44 села залишилися без електрики

Атака РФ на Кіровоградщину: Кропивницький і 44 села залишилися без електрики

08:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

Останні новини

10:47

Чотири знаки зодіаку, найімовірніше, зрадять вашу довіру у стосунках

10:47

Понад 50 поїздів затримуються - яка мета і наслідки удару РФ по залізниці

10:28

"Кривить душею": Пугачова приховала важливу деталь про стосунки з Кіркоровим

10:26

Українці збунтувалися: песика Мішу не пустили в метро під час тривогиФото

10:15

В Україні існує давня традиція, про яку всі забули: в чому її особливістьВідео

Закрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - КриволапЗакрити небо над Україною буде складно, є 3 сценарії - Криволап
10:13

Путін з'явився у військовій формі на навчаннях у Білорусі - в ISW розкрили причину

10:07

Чи є сенс у відключенні мобільного зв'язку під час дронових атак: відповідь військового

10:05

РФ втратила до 15% особового складу: як змінилася ситуація на Харківщині

09:24

Гібридна війна в Європі: Жирохов сказав, в яку країну може вторгнутися РФ

Реклама
08:53

Атака РФ на Кіровоградщину: Кропивницький і 44 села залишилися без електрикиФото

08:50

"Третирували мою матір і погрожували": Басков пробив дно заявами про війну

08:31

Із труби вийдуть не всі: названо головний прорахунок окупантів біля Куп’янська

08:11

Карта Deep State онлайн за 17 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

Під загрозою вся військова логістика: партизани влаштували диверсію під Єкатеринбургом

07:24

Російські дрони атакували Харківщину: поранено двох людей, є руйнування

07:10

Тільки найуважніші знайдуть кота за 9 секунд: найкраща вправа для перевірки уважності

06:49

Армія РФ атакувала залізницю в Україні: затримуються поїзди

06:10

Битва за Європу та бюджет УкраїниПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з бігуном за 63 секунди

05:23

Як зварити горох за 10 хвилин: секрет швидкого приготування

Реклама
04:56

Гороскоп на завтра 18 вересня: Дівам - несподівана поїздка, Рибам - труднощі

04:35

Життя трьох знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову вже ось-ось: хто у списку

04:09

Як змінилась Україна після понад трьох років полону - журналіст розкрив правду

03:29

Без цвілі та зайвих витрат: як швидко висушити білизну восени

03:05

"Варіантів багато": проти яких ще держав Росія може розпочати війну

01:54

"Лазівки" для РФ зачиняться: Фон дер Ляєн розкрила, кого "накриє" 19-й пакет санкцій

01:30

Колишня дружина Юрія Нікітіна заговорила про нові стосунки: "Є шанс потрапити"

01:00

Таємниці радянської моди: як жінки створювали унікальні образи всупереч дефіциту

16 вересня, вівторок
23:57

"Фламінго" може стати новим "Томагавком" – експерт зробив інтригуючий прогноз

23:34

Зовсім інша людина: у Мережі з'явилися нові фото Дмитра Комарова

23:03

"Ситуація дуже важка": офіцер розкрив головну ціль ворога на ключовому напрямку

22:50

Нова муза Пономарьова: кохана співака засвітилася на концерті

22:40

Путін надіслав сигнал Україні щодо війни - що задумали в Кремлі та до чого тут Трамп

22:06

Ексголкіпера "Динамо" і "Шахтаря" затримали при спробі перетнути кордон - ЗМІ

21:49

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

21:47

Його "червоні прапори" у стосунках за знаком зодіаку: попередження від астрологів

20:53

Де найбільше грибів в Україні: несподівана відповідь вразить просто наповалВідео

20:51

Восени розсипати по ґрунту: як одне добриво зробить землю родючою без зусильВідео

20:40

Броня нашого Сходу: у ЗСУ показали, як війська формують цитадель для захисту від РФ

20:21

Зливи накриють майже всю країну: українці отримали важливе попередження

Реклама
20:12

Трамп вперше надіслав військову допомогу Україні по новій схемі - деталі від Reuters

20:07

Для українців в Європі можуть ввести нові правила та забрати захист - що відомо

20:01

Місяць віддаляється від Землі: вчені пояснили, як тепер зміниться тривалість дня

20:01

Молитва, що творить чудеса: як звернутися до Бога за зціленням і захистом здоров'яВідео

19:51

Хитрий трюк: експерт пояснив, як уникнути води в паливному баку

19:41

Павуки не з’являться в оселі, якщо зробити одну просту дію: експерти видали секрет

19:26

"Ви дуже шкодите": Трамп почав погрожувати журналісту після незручного питанняВідео

19:11

Росія готує нову стратегію: скільки "Шахедів" ворог планує випускати щомісяця

19:10

Як Польща готується до нових атак РФ?Погляд

18:52

Сухий посол сала: секретна добавка і делікатес стає "чарівним"Відео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти