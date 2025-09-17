Українці збунтувалися: песика Мішу не пустили в метро під час тривоги

Пес Міша живе біля станції метро "Теремки" багато років. Його знають усі місцеві жителі і доглядають за ним.

https://glavred.net/ukraine/ukraincy-vzbuntovalis-pesika-mishu-ne-pustili-v-metro-vo-vremya-trevogi-10698764.html Посилання скопійоване

Песика Мішу не пустили в метро під час тривоги / Колаж Главред, фото:facebook.com/ZahistTvarinPlushka

Ви дізнаєтеся:

У чому причина скандалу

Як відреагували в метрополітені

У київському метро розгорівся скандал навколо безпритульного собаки на прізвисько Міша. Тварину, яка багато років знаходила укриття від обстрілів на станції "Теремки", перестали пускати всередину після скарги однієї з пасажирок.

Історія пса

Міша давно живе біля станції метро "Теремки". Його знають місцеві жителі і допомагають доглядати. Під час повітряних тривог і ракетних обстрілів пес завжди спускався в метро разом із людьми. Очевидці зазначають, що він був абсолютно спокійний, нікому не заважав і не створював проблем.

відео дня

Зоозахисники підкреслюють: "Міша дуже спокійний собака, ніколи нікого не образив. Тільки його самого постійно ображають".

Причина конфлікту

Інцидент стався після скарги однієї пасажирки. Жінка заявила, що собака заважає їй, і після цього співробітники метрополітену перестали впускати Мішу в укриття. Тепер, під час кожної тривоги, пес стоїть біля дверей станції, але його або не пускають, або виганяють.

Громадська організація "Захист тварин Плюшка" назвала ситуацію ганебною: "Учора він стояв біля дверей, і його не пустили. Ба більше - вигнали! Це ганьба під час війни виганяти собаку під обстріли", - підкреслюють у "Захисті тварин Плюшка".

Позиція метрополітену

У Київському метрополітені пояснили, що Міша не є бездомним. За словами представників підземки, у нього є господиня, яка працює поруч зі станцією. У метрополітені підтвердили, що скарга справді надходила, і одного разу собаку не впустили. Однак уже тієї ж ночі його знову впустили.

"Нещодавно ми дійсно отримали скаргу з приводу "безпритульного собаки на станції". І одного разу, з огляду на звернення, Мішу не впустили. Нам прикро за цю ситуацію. Але важливе уточнення - уже тієї ж ночі він увійшов у метро. До речі, Міша - не єдина тварина, яку знають наші пасажири. Напевно, ви чули і про гусака біля "Деміївської". Він на станцію не заходить, але регулярно ходить підземним переходом поруч", - зазначили в метрополітені.

Чи можна з тваринами в укриття?

В Україні з грудня 2023 року офіційно дозволено брати тварин в укриття, проте необхідно дотримуватися низки правил: розміщуватися в окремих зонах, забезпечувати безпеку людей і тварини, стежити за дотриманням санітарних норм, а для небезпечних порід використовувати повідець і намордник.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред