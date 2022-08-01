Виплати переселенцям: хто з українців не отримає гроші в серпні

В першу чергу, мова йде про тих українців, які переїхали з окупованих територій або місць, де йдуть бої ЗСУ і російських окупантів, кажуть чиновники.
До травня нинішнього року всі переселенці-пенсіонери могли розраховувати на пенсії, але тепер ситуація змінилася, повідомляє портал "Обозрєватєль". Є інформація, в серпні виплати отримають тільки дві групи громадян.
В першу чергу, мова йде про тих українців, які переїхали з окупованих територій або місць, де йдуть бої ЗСУ і російських окупантів. Розмір виплат складе від двох до трьох тисяч грн.
Згідно постановою Кабінету Міністрів № 457, у серпні гроші отримуватимуть:
- 2 тисячі грн - особи старше 18 років;
- 3 тисячі грн - діти та особи з інвалідністю.
Переміщені особи будуть і далі отримувати державні виплати. Якщо за березень і квітень 2022 року їх отримували всі зареєстровані, то з травня правила змінилися. Уряд обмежив категорію українців, які отримують грошову допомогу. Ці зміни продовжать діяти і в серпні.
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Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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