Софія Ротару не вийде на сцену - у чому причина

Софія Ротару прийняла несподіване рішення у своїй кар'єрі.

Софія Ротару відмовилась від концертів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Софія Ротару відмовилась виступати на сцені

Що сталось у співачки

Легенда української сцени Софія Ротару вирішила відмовитися від концертів та корпоративів до завершення війни в Україні. За повідомленнями росЗМІ, співачка відкидає навіть величезні гонорари з несподіваної причини.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Ротару майже зникла з публічного простору, однак згодом відкрито підтримала Україну та почала допомагати ЗСУ і постраждалим співвітчизникам. Вона повністю розірвала зв’язки з Росією й припинила гастролі в країні-агресорі.

Музиканти Софії Ротару служать у ЗСУ / фото: instagram.com, Софія Ротару

Як повідомляють журналісти, Софія Ротару й нині регулярно отримує пропозиції про виступи із захмарними гонорарами. Та артистка відмовляється, оскільки її музична команда нині боронить Україну на фронті. Шукати заміну своїм колегам вона не збирається й вирішила повернутися на сцену після закінчення війни.

Крім того, пропагандистські Telegram-канали нагадують, що співачка позбулася своєї елітної квартири в Москві. Трикімнатне житло з підземним паркінгом і двома ліфтами вона спершу переписала на сина, а згодом продала за 65 млн рублів. Наразі Ротару разом із Русланом Євдокименком бореться, аби окупанти не "націоналізували" їхню нерухомість у Криму.

Про персону: Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".



