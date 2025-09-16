Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

Олена Кюпелі
16 вересня 2025, 21:49
453
Алла Пугачова зробила нову заяву після реакції на інтерв'ю Катерині Гордєєвій.
Пугачова зробила заяву
Пугачова зробила заяву / Колаж Главред, фото Instagram/alla_orfey

Коротко:

  • Що сказала Пугачова
  • Як реагують її шанувальники в соцмережах

Російська співачка і легенда їхньої сцени Алла Пугачова, яка не підтримала терориста Путіна в його кривавому вторгненні в Україну і відкрито заговорила про це в резонансному інтерв'ю з Катериною Гордєєвою, зробила різку заяву.

На своїй сторінці в Instagram, після кількох днів і величезної кількості коментарів щодо інтерв'ю, Пугачова написала: "Хвилинний порив говорити пропав. Чи не краще просто допити свій келих. Мені краще піти посміхаючись".

відео дня

Співачка залишила коментарі відкритими до свого посту, де знову отримала величезну хвилю підтримки від шанувальників і фанатів.

До неї в коментарі зазирнула українська співачка Наталя Могилевська. "А хтось заплаче можливо... Дякую Богу за Вас", - написала вона.

Могилевська прокоментувала пост Пугачової
Могилевська прокоментувала пост Пугачової / Скриншот Instagram/alla_orfey

Також прокоментувала новий пост Пугачової російська актриса Тетяна Лазарєва, яка не підтримала нападу Росії на Україну.

"Алла Борисівна, та робіть що хочете, а ми просто будемо спостерігати", - додала вона.

Тетяна Лазарєва прокоментувала пост Пугачової
Тетяна Лазарєва прокоментувала пост Пугачової / Скриншот Instagram/alla_orfey

Резонансне інтерв'ю Алли Пугачової Катерині Гордєєвій

Російська співачка і легенда їхньої сцени Алла Пугачова, яка не підтримала терориста Путіна в його кривавому вторгненні в Україну, дала велике інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій після кількох років мовчання.

В інтерв'ю вона розповідала про своїх чоловіків, свою сім'ю, про цензуру в СРСР, а також про те, як зараз ставиться до Росії і чому вона виїхала зі своєї терористичної Батьківщини.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що в Росії адвокат Олександр Трещев подав позов проти співачки Алли Пугачової після її інтерв'ю. З артистки, яка залишила РФ, вимагають стягнути 1,5 мільярда рублів за її слова на підтримку першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва.

Раніше також Пугачова повідомила про те, що її шлюб із путіністом Філіпом Кіркоровим "організувала" вмираюча мати артиста Вікторія.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Алла Пугачова новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ситуація дуже важка": офіцер розкрив головну ціль ворога на ключовому напрямку

"Ситуація дуже важка": офіцер розкрив головну ціль ворога на ключовому напрямку

23:03Фронт
Путін надіслав сигнал Україні щодо війни - що задумали в Кремлі та до чого тут Трамп

Путін надіслав сигнал Україні щодо війни - що задумали в Кремлі та до чого тут Трамп

22:40Війна
Зливи накриють майже всю країну: українці отримали важливе попередження

Зливи накриють майже всю країну: українці отримали важливе попередження

20:21Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там було

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

Особливий день: які знаки зодіаку отримають сюрпризи 16 вересня

Особливий день: які знаки зодіаку отримають сюрпризи 16 вересня

Останні новини

23:57

"Фламінго" може стати новим "Томагавком" – експерт зробив інтригуючий прогноз

23:34

Зовсім інша людина: у Мережі з'явилися нові фото Дмитра Комарова

23:03

"Ситуація дуже важка": офіцер розкрив головну ціль ворога на ключовому напрямку

22:50

Нова муза Пономарьова: кохана співака засвітилася на концерті

22:40

Путін надіслав сигнал Україні щодо війни - що задумали в Кремлі та до чого тут Трамп

Росія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – ЖироховРосія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – Жирохов
22:06

Ексголкіпера "Динамо" і "Шахтаря" затримали при спробі перетнути кордон - ЗМІ

21:49

"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

21:47

Його "червоні прапори" у стосунках за знаком зодіаку: попередження від астрологів

20:53

Де найбільше грибів в Україні: несподівана відповідь вразить просто наповалВідео

Реклама
20:51

Восени розсипати по ґрунту: як одне добриво зробить землю родючою без зусильВідео

20:40

Броня нашого Сходу: у ЗСУ показали, як війська формують цитадель для захисту від РФ

20:21

Зливи накриють майже всю країну: українці отримали важливе попередження

20:12

Трамп вперше надіслав військову допомогу Україні по новій схемі - деталі від Reuters

20:07

Для українців в Європі можуть ввести нові правила та забрати захист - що відомо

20:01

Місяць віддаляється від Землі: вчені пояснили, як тепер зміниться тривалість дня

20:01

Молитва, що творить чудеса: як звернутися до Бога за зціленням і захистом здоров'яВідео

19:51

Хитрий трюк: експерт пояснив, як уникнути води в паливному баку

19:41

Павуки не з’являться в оселі, якщо зробити одну просту дію: експерти видали секрет

19:26

"Ви дуже шкодите": Трамп почав погрожувати журналісту після незручного питанняВідео

19:11

Росія готує нову стратегію: скільки "Шахедів" ворог планує випускати щомісяця

Реклама
19:10

Як Польща готується до нових атак РФ?Погляд

18:52

Сухий посол сала: секретна добавка і делікатес стає "чарівним"Відео

18:45

"Є певні дані і реальні шанси": в Раді назвали точні терміни закінчення війни

18:28

Жовтий знак із чотирма лініями збив з пантелику водіїв - що він означає

17:51

Вдарить літня спека до майже +30: коли в Україну повернеться тепло – відома дата

17:48

Трамп заявив про угоду між Україною та Росією та виставив ультиматум ЄвропіВідео

17:44

В Україні змінився курс долара та євро: скільки тепер коштує валюта

17:40

"Питали, чого не на фронті": Ігор Ласточкін передав рідкісне вітання з передової

17:09

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там булоВідео

17:08

"Їй не боляче": Зеленський емоційно відреагував на безперервні атаки РФФотоВідео

16:56

Домашній убивця цвілі: лише два компоненти, і ніякої вогкостіВідео

16:55

Тренер "Ліги Сміху" Іван Люленов прокоментував розставання зі своєю дівчиною

16:42

Росіяни з п'яти бригад на межі оточення: ЗСУ зривають масштабну операцію РФ

16:41

Путіну потрібна нова війна, він уже має план: що задумав глава Кремля

16:37

Не Олівʼє і не Цезар: салат з трьох інгредієнтів, який зʼїдять за 5 хвилин

16:36

У МАГАТЕ від імені України працюють люди державного зрадника Деркача - ЗМІ

16:35

На вершині не iPhone: названо найпопулярніші смартфони у світі

16:24

"Вуха ріже": "зірка 90-х" звинуватила Пугачову у брехні

16:16

Magic Brothers Show запускає перший в Україні інтерактивний TikTok-серіал для дітей новини компанії

16:15

В Україні готують нові правила мобілізації - у кого відберуть відстрочку

Реклама
16:04

У Польщі затримали українця та білоруску через інцидент із дроном - що відомо

16:03

Золота скоринка мрії: що перетворює картоплю на справжній шедеврВідео

15:57

Має більше 20 компонентів з США: ГУР розсекретило "начинку" одного з дронів РФ

15:56

У США помер популярний американський актор

15:54

Відомий співак розповів про інтимну зустріч з Іриною Білик

15:46

Заробили мільйони рублів: син Ротару з паспортом РФ розізлив пропагандистів

15:32

Експерти закликали у вересні натирати вікна корицею: навіщо це робити

15:31

Відбудова на новий лад. Як відновлення житла в Україні може сприяти поширенню принципів сталого будівництва новини компанії

15:20

Як правильно вітатися на похороні: священник пояснивВідео

15:19

Фільм Птушкіна "Антарктида" став абсолютним рекордсменом: у чому досягненняВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти