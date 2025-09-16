"Мені краще піти": Пугачова зробила різку заяву після інтерв'ю

Алла Пугачова зробила нову заяву після реакції на інтерв'ю Катерині Гордєєвій.

Пугачова зробила заяву / Колаж Главред, фото Instagram/alla_orfey

Російська співачка і легенда їхньої сцени Алла Пугачова, яка не підтримала терориста Путіна в його кривавому вторгненні в Україну і відкрито заговорила про це в резонансному інтерв'ю з Катериною Гордєєвою, зробила різку заяву.

На своїй сторінці в Instagram, після кількох днів і величезної кількості коментарів щодо інтерв'ю, Пугачова написала: "Хвилинний порив говорити пропав. Чи не краще просто допити свій келих. Мені краще піти посміхаючись".

Співачка залишила коментарі відкритими до свого посту, де знову отримала величезну хвилю підтримки від шанувальників і фанатів.

До неї в коментарі зазирнула українська співачка Наталя Могилевська. "А хтось заплаче можливо... Дякую Богу за Вас", - написала вона.

Могилевська прокоментувала пост Пугачової / Скриншот Instagram/alla_orfey

Також прокоментувала новий пост Пугачової російська актриса Тетяна Лазарєва, яка не підтримала нападу Росії на Україну.

"Алла Борисівна, та робіть що хочете, а ми просто будемо спостерігати", - додала вона.

Тетяна Лазарєва прокоментувала пост Пугачової / Скриншот Instagram/alla_orfey

Резонансне інтерв'ю Алли Пугачової Катерині Гордєєвій

Російська співачка і легенда їхньої сцени Алла Пугачова, яка не підтримала терориста Путіна в його кривавому вторгненні в Україну, дала велике інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій після кількох років мовчання.

В інтерв'ю вона розповідала про своїх чоловіків, свою сім'ю, про цензуру в СРСР, а також про те, як зараз ставиться до Росії і чому вона виїхала зі своєї терористичної Батьківщини.

Раніше Главред повідомляв, що в Росії адвокат Олександр Трещев подав позов проти співачки Алли Пугачової після її інтерв'ю. З артистки, яка залишила РФ, вимагають стягнути 1,5 мільярда рублів за її слова на підтримку першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва.

Раніше також Пугачова повідомила про те, що її шлюб із путіністом Філіпом Кіркоровим "організувала" вмираюча мати артиста Вікторія.

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

