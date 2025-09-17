Як змінилась Україна після понад трьох років полону - журналіст розкрив правду

Про що сказав Хилюк:
- Після полону, вже перебуваючи на території України - вражає все
- Війна перетворилась із традиційної артилерійської на війну дронів
- За останні 3 роки багато чого змінилось
За понад 3 роки полону Україна змінилася настільки, що доводиться заново відкривати навіть звичні речі й вчитися жити у новій реальності. Про це в чаті на Главреді розповів журналіст, який три з половиною роки провів у російському полоні, Дмитро Хилюк.
Хилюк повідомив, що повернувся в Україну 24 серпня 2025 року.
"Для мене змінилося все, тому що більше трьох років я не бачив життя, тому зараз вражає все. Подивився на дерево – воно вражає, подивився на траву – вона вражає, подивився на людей, які ходять з піднятими головами і в яскравому одязі, – це вражає. Вражає все", - вказує він.
Він додав, що його особливо вразило й здивувало, як війна перетворилася з традиційної артилерійської на конфлікт із використанням дронів та сучасних технологій. Його вразила здатність безпілотників уражати як великі, так і малі цілі, включно з людьми.
Він також зазначив, що не очікував, що навіть міста, далекі від фронту, такі як Київ чи Львів, залишаються під загрозою через новітні військові технології.
Крім того, він дізнався, що в Україні перенесли святкування релігійних свят, синхронізувавши їх із західним світом.
"Я так багато всього не знав, але зараз лежу в лікарні і все дізнаюся, читаю новини, багато дивлюся. Багато що змінилося за ці роки", - резюмував він.
Дмитро Хилюк - що відомо про умови перебування в російському полоні
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, журналіст Дмитро Хилюк, який провів три з половиною роки в російському полоні, розповів, що найважчим випробуванням стала не фізична жорстокість, а гнітюча невідомість і відчуття безвиході.
За його словами, українських полонених у російських тюрмах не примушували працювати, однак саме відсутність будь-якої зайнятості ставала серйозним психологічним тягарем.
Окрім того, росіяни не повідомляли правди про події в Україні, і єдиним джерелом новин для бранців ставали ті українці, які потрапили до полону пізніше. Сам Хилюк перебував разом із хлопцями, захопленими ще навесні 2022 року.
Інші новини:
- "Варіантів багато": проти яких ще держав Росія може розпочати війну
- Ексголкіпера "Динамо" і "Шахтаря" затримали при спробі перетнути кордон - ЗМІ
- "Ситуація дуже важка": офіцер розкрив головну ціль ворога на ключовому напрямку
Про персону: Дмитро Хилюк
Дмитро Хилюк – український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред