Як змінилась Україна після понад трьох років полону - журналіст розкрив правду

Після понад трирічного полону на території Росії журналіст розповів про враження від змін в Україні, сучасних військових технологій та життя людей.

Журналіст розповів, як змінилась Україна після понад трьох років полону / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Хилюк:

Після полону, вже перебуваючи на території України - вражає все

Війна перетворилась із традиційної артилерійської на війну дронів

За останні 3 роки багато чого змінилось

За понад 3 роки полону Україна змінилася настільки, що доводиться заново відкривати навіть звичні речі й вчитися жити у новій реальності. Про це в чаті на Главреді розповів журналіст, який три з половиною роки провів у російському полоні, Дмитро Хилюк.

Хилюк повідомив, що повернувся в Україну 24 серпня 2025 року.

"Для мене змінилося все, тому що більше трьох років я не бачив життя, тому зараз вражає все. Подивився на дерево – воно вражає, подивився на траву – вона вражає, подивився на людей, які ходять з піднятими головами і в яскравому одязі, – це вражає. Вражає все", - вказує він.

Він додав, що його особливо вразило й здивувало, як війна перетворилася з традиційної артилерійської на конфлікт із використанням дронів та сучасних технологій. Його вразила здатність безпілотників уражати як великі, так і малі цілі, включно з людьми.

Він також зазначив, що не очікував, що навіть міста, далекі від фронту, такі як Київ чи Львів, залишаються під загрозою через новітні військові технології.

Крім того, він дізнався, що в Україні перенесли святкування релігійних свят, синхронізувавши їх із західним світом.

"Я так багато всього не знав, але зараз лежу в лікарні і все дізнаюся, читаю новини, багато дивлюся. Багато що змінилося за ці роки", - резюмував він.

Дмитро Хилюк - що відомо про умови перебування в російському полоні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, журналіст Дмитро Хилюк, який провів три з половиною роки в російському полоні, розповів, що найважчим випробуванням стала не фізична жорстокість, а гнітюча невідомість і відчуття безвиході.

За його словами, українських полонених у російських тюрмах не примушували працювати, однак саме відсутність будь-якої зайнятості ставала серйозним психологічним тягарем.

Окрім того, росіяни не повідомляли правди про події в Україні, і єдиним джерелом новин для бранців ставали ті українці, які потрапили до полону пізніше. Сам Хилюк перебував разом із хлопцями, захопленими ще навесні 2022 року.

Про персону: Дмитро Хилюк Дмитро Хилюк – український журналіст, кореспондент УНІАН. 3 березня 2022 року в селі Козаровичі Київської області під час наступу російських окупаційних військ на Київ потрапив у російський полон, де перебував до 24 серпня 2025 року.

