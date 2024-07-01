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У ISW розкрили "теорію перемоги" Путіна: як їй протистояти

Анна Ярославська
1 липня 2024, 07:13
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Затяжна війна сприяє розрахункам Путіна. Що довше триватиме війна, то більша ймовірність того, що РФ зможе досягти своїх територіальних цілей.
Російські військові, Володимир Путін
Путін розглядає повзучі наступальні операції як більш гарантований підхід до досягнення успіху в Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скрін

Країни Заходу повинні поспішити надати Україні підтримку, необхідну для проведення контрнаступу, щоб зруйнувати путінську теорію перемоги і не допустити затягування війни. В іншому разі країна-агресор РФ зможе продовжувати здійснювати повзуче просування в Україні до нескінченності, що зміцнюватиме прагнення господаря Кремля Путіна знищити українську державність. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 30 червня.

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Philadelphia Inquirer, опублікованому 30 червня, що він побоюється, що Захід боїться наполягати на повній перемозі України через занепокоєння Заходу щодо стабільності в Росії, і що цей страх дав змогу Путіну продовжувати захоплення якомога більшої частини української території.

Зеленський попередив, що кожне російське просування посилює позицію Росії на переговорах, і що Путін може вирішити спробувати використати цю позицію у слушний момент, щоб домогтися припинення вогню, яке дало б змогу Росії підготуватися до майбутньої агресії проти України.

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Путін сформулював теорію перемоги, яка передбачає:

  • російські війська зможуть продовжувати поступове повзуче просування до нескінченності;
  • перешкодити Україні провести успішні оперативно значущі контрнаступальні операції;
  • виграти війну на виснаження проти українських військ.

"Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають повзучі наступальні операції як більш гарантований підхід до досягнення успіху в Україні, ніж великі мобільні наступальні операції, та, схоже, сприймають реальність того, що російським військам, можливо, доведеться переслідувати окремі оперативно важливі цілі впродовж багатьох місяців, якщо не років", - ідеться у повідомленні.

Контрнаступ ЗСУ 2025 - що відомо

Україна після ухвалення у США рішення про надання військової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів працює над планами щодо нового контрнаступу у 2025 році. Про це заявив радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван.

Оглядач з Ізраїлю Давид Шарп вважає, що цілком імовірно, що ЗСУ можуть почати контрнаступ на одній з ділянок фронту. Чим меншою буде ділянка, тим успішнішими можуть бути дії українських сил оборони.

Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов заявив, що Україна повинна об'єднатися на всіх рівнях, щоб провести контрнаступ. Для успішного контрнаступу країні необхідні військові, озброєння і збереження логістики.

Аналітики зазначають, що затяжна війна сприяє розрахункам Путіна, оскільки він, імовірно, вважає, що Росія зможе утримати будь-яку територію, яку вона захоче, і що що довше триватиме війна, то більшою є вірогідність того, що російські війська зможуть досягти заявлених ним територіальних цілей.

"Путін і Кремль навмисно не встановлюють жодних обмежень для своїх цілей завоювання в Україні та неодноразово припускали, що території за межами Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей є частиною Росії", - зазначають аналітики.

У ISW додали, що затяжна війна, ймовірно, стимулюватиме Путіна відкрито ставити нові територіальні цілі, якщо він оцінить, що українські війська не зможуть ні зупинити його просування, ні провести значущі контрнаступи.

Путін зберігає свою мету повністю знищити українську державність та ідентичність, і всі його цілі щодо територіального завоювання в Україні є засобом для досягнення цієї мети. Наразі Путін не бажає приймати нічого, окрім повної капітуляції України, однак, як постійно демонструють його заяви та вимоги, він розглядатиме будь-яку угоду про припинення вогню як механізм підготовки Росії до відновлення наступальних операцій у майбутньому для досягнення своїх спільних цілей.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

"Мирний" план Путіна і реакція Заходу

Російський диктатор Путін на тлі першого дня Саміту миру у Швейцарії висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які РФ не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І тільки в такому разі Москва нібито подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

Радник американського президента Джейк Салліван сказав, що "мирні пропозиції" Путіна, зроблені на тлі першого дня Саміту миру, суперечать не тільки статуту ООН, а й здоровому глузду. Під час другого пленарного засідання Салліван наголосив на неприпустимості реалізації висунутих Росією вимог.

Італійський прем'єр Джорджа Мелоні також відреагувала на "пропозиції" Путіна про нібито завершення війни. Її слова були вельми жорсткими і стосувалися не тільки Путіна, а й позиції всього Кремля.

"Мир в Україні не означає, що Україна має здатися. Це так не буде", - наголосила Мелоні.

За її словами, треба розвіяти наративи путінської пропаганди і "змусити Росію здатися".

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