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Путін взявся за план "Б": ексгенсек НАТО припустив, скільки ще триватиме війна

Анна Косик
1 липня 2024, 03:32
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"План А" диктатора Путіна провалився з тріском, тому зараз він робить ставку на замороження конфлікту та ослаблення підтримки України.
Путин, Расмуссен
Колишній генсек НАТО припустив, на який план ведення війни в Україні зараз робить ставку Путін / Колаж: Главред, фото: flickr, ОП України

Колишній генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуссен розповів, доки на його думку ще триватиме повномасштабна війна в Україні та на що розраховує кремлівський диктатор Володимир Путін.

В інтерв'ю німецькому телеканалу N-tv він зазначив, що зараз Росія провалила свій перший план із розгортання повномасштабної війни в Україні, тому тепер надіється на ослаблення Заходу в питанні підтримки Києва.

"План А Путіна – завоювати всю Україну за кілька днів – провалився. Його план Б – заморожений конфлікт і російська окупація Сходу України в надії на те, що Захід ослабне і поступиться", - вважає ексгенсек НАТО.

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Расмуссен також прокоментував питання часу - скільки ще триватиме війна в Україні. На його думку "робити часові прогнози важко", однак він побоюється, що повномасштабне вторгнення не дійде до завершення ще довго.

Війна, найімовірніше триватиме ще щонайменше до кінця 2024 року. Колишній генеральний секретар Альянсу має таке бачення, адже переконаний, що Путін в очікуванні потенційних зрушень внаслідок виборів президента у США, які вже на носі. Диктатор сподівається, що результати посприяють його позиції.

"На мою думку, наступний рік буде вирішальним. Якщо ми дамо українцям все необхідне, щоб не просто вижити, а й виграти війну, вони мають хороші шанси відтіснити росіян", – підкреслив Расмуссен.

Хто такий Андерс Фог Расмуссен?

Андерс Фог Расмуссен - данський політик. Прем'єр-міністр Данії в 2001⁣–⁣2009 роках, з 1998 був лідером Ліберальної партії Данії. З 1978 по 2007 обирався в парламент Данії. У березні 2009 обраний на посаду генерального секретаря НАТО, обійняв цю посаду у серпні того ж року. З 2022 року разом з Керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком очолює міжнародну консультативну групу, яка надаватиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України, пише Вікіпедія.

Закінчення російсько-української війни - що відомо

Напередодні російські спецслужби через свої пропагандистські канали почали "розкачувати" нові терміни закінчення війни проти України. Згідно з ними РФ вестиме терористичні бойові дії від 2-3 до 6-7 років.

Раніше стало відомо, що позитивні для України зміни на полі бою є найважливішою передумовою для того, щоб змусити Росію до миру. Іншим важливим моментом стануть вибори у Британії та в США.

Нагадаємо, у Кремлі не зацікавлені вести переговори з Україною про закінчення війни, оскільки президент країни-агресорки Росії Володимир Путін та його соратники вважають своїм ворогом колективний Захід.
Інші новини щодо домовленостей між Росією та Україною:

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війна в Україні Володимир Путін Андерс Фог Расмуссен
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