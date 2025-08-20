Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Потужна магнітна буря "трусить" країну: Україну атакував 6-бальний шторм

Ангеліна Підвисоцька
20 серпня 2025, 22:34
288
Через цю магнітну бурю може погіршитися самопочуття.
магнітна буря
Україну атакувала 6-бальна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україна перебуває під впливом дуже сильної магнітної бурі. Вона така сильна, що може серйозно погіршити самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

17 серпня потужність магнітної бурі була на рівні трьох балів. Наступного дня вона почала посилюватися. 18 серпня потужність бурі зросла до чотирьох балів, а 19 серпня вона стала 6-бальною.

відео дня

Наступного дня буря пішла на спад. 20 серпня вона стала 5-бальною. Очікується, що 21 серпня потужність бурі опуститься до чотирьох балів, 22 серпня - до трьох балів.

магнітна буря
Україну атакувала 6-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 4 спалахи класу С. Повідомляється, що 21 серпня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 10%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 5 сонячних плям.

магнітна буря, вплив магнітної бурі
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін переоцінив себе, маніпуляції з Трампом обернулися проти Кремля - WP

Путін переоцінив себе, маніпуляції з Трампом обернулися проти Кремля - WP

23:28Політика
"Рій" Шахедів вже біля Києва: столиця під загрозою ракетно-дронових ударів

"Рій" Шахедів вже біля Києва: столиця під загрозою ракетно-дронових ударів

22:57Україна
Потужна магнітна буря "трусить" країну: Україну атакував 6-бальний шторм

Потужна магнітна буря "трусить" країну: Україну атакував 6-бальний шторм

22:34Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

"Чорне золото" під ногами - де в Україні нафта б'є фонтанами, відповідь здивує

"Чорне золото" під ногами - де в Україні нафта б'є фонтанами, відповідь здивує

Достаток увірветься у життя шести знаків зодіаку 20 серпня: хто серед везунчиків

Достаток увірветься у життя шести знаків зодіаку 20 серпня: хто серед везунчиків

Коли народжуються істинні мільйонери: ТОП-6 дат, що ведуть до багатства

Коли народжуються істинні мільйонери: ТОП-6 дат, що ведуть до багатства

Останні новини

23:28

Путін переоцінив себе, маніпуляції з Трампом обернулися проти Кремля - WP

23:12

Ярослава Магучіх несподівано знялася зі змагань: стало відомо, що сталося

22:57

"Рій" Шахедів вже біля Києва: столиця під загрозою ракетно-дронових ударів

22:34

Потужна магнітна буря "трусить" країну: Україну атакував 6-бальний шторм

22:30

"Повзучий наступ" на Донеччині: у ЗСУ розкрили, що задумав ворог на тлі переговорів

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:15

Від військ у Львові до угоди зі США: ЗМІ дізналися сценарії гарантій безпеки

21:49

Пастка для росіян на Донеччині захлопується - ЗСУ за крок від оточення армії РФ

21:35

Медведєв заговорив про війська НАТО в Україні і згадав "безмозкого галльського півня"

21:35

Де три відмінності між хлопцями, які ріжуть дерево: непросто буде знайти відгадку

Реклама
21:34

Два затемнення - два переломи: що чекає на Овнів у вересні 2025 рокуВідео

21:13

Неймовірно ніжна качина грудка з вишневим соусом: страва, від якої всі будуть у захватіВідео

21:12

"Я зараз відчуваю": Лідія Таран заговорила про особисте життя

21:10

Капуста пролежить всю зиму: секрет вересневого догляду, який працюєВідео

20:43

В Україні прийняли важливе рішення щодо мобілізації - що зміниться і для кого

20:28

Чому консервовані огірки м'які: секретна добавка врятує улюблену стравуВідео

20:21

Український слід на Курщині: історик розповів, як Росія привласнила СуджуВідео

20:11

Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

20:10

Російський "Шахед" атакував передмістя Варшави - як реагує влада країниВідео

19:43

В Україну йде похолодання: названо регіони, де литимуть грозові дощі

19:26

Над Україною зійде "чорний Місяць" - про що попереджає Біблія та що каже наука

Реклама
19:13

Абсолютний мастхев: п'ять осінніх трендів, без яких у 2025-му нікуди

19:10

Чому Путін не змінюватиме конституцію РФ заради безпеки ЄвропиПогляд

19:09

Унітаз вмить засяє чистотою: феноменально простий і ефективний спосібВідео

19:07

Польща не відправлятиме війська в Україну, але виконає інше завдання - Міноборони

18:55

"Ворог місяцями виснажував бригади": командир ЗСУ заявив про просування окупантів

18:51

Чи відбудеться зустріч Зеленського і Путіна: ЗМІ з’ясували, чому Кремль тягне час

18:32

Зірці серіалу "Вороніних" діагностували рак

18:26

Є два головні страхи: у Зеленського розкрили, що змусить Путіна закінчити війну

18:13

"Невинні" напої можуть позбавити прав: що краще не пити водіям перед поїздкоюВідео

18:09

У Третій штурмовій назвали єдину гарантію безпеки для України

17:58

Більшість готують неправильно: як посмажити ідеально хрустку картоплюВідео

17:48

Майже 7 мільйонів доларів: який вигляд має найдорожча сумка у світіВідео

17:30

"Коли ти вийдеш заміж?": найкасовіший український фільм цього року тепер на телебаченніВідео

17:28

"НАТО без НАТО": в чому пастка анонсованих гарантій безпеки для України

17:20

Гаплик транзиту нафти з РФ настане після руйнування терміналів у Приморську, Усть-Лузі та Новоросійську - Гончар

17:07

Чим відрізняються дві лікарки: від такої загадки голова буде йти обертом

17:04

Лорак похвалилася кострубатим кулінарним умінням

16:57

Білизна висохне за лічені хвилини: про "золоте правило" знають лише одиниціВідео

16:45

Ціни на одну категорію продуктів злетять восени - що і на скільки подорожчає

16:37

Долар пішов на зліт, а євро летить у прірву: в Україні змінився курс валют

Реклама
16:36

В Росії заявили про 1,7 мільйона загиблих військових ЗСУ - в Україні відреагували

16:29

﻿ Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 ФР новини компанії

16:20

Порошенко спекулює темами армії, віри та мови, хоча сам їх знецінював, – військовий

16:10

"Ми відчули одне одного": Melovin розповів про кармічну зустріч із зіркоюВідео

15:56

В Росії склали свій список країн-гарантів безпеки України - хто туди ввійшов

15:56

Миші забудуть дорогу до будинку: 100%-вий засіб знайдеться на будь-якій кухніВідео

15:50

Ніколи не прогадаєте: одеситка назвала три ознаки стиглого кавуна

15:40

Почнеться "чорна смуга": що не можна робити 21 серпня, прикмети

15:27

Чому не варто застеляти ліжко вранці: простий лайфхак приємно вразить

15:24

Яким знакам зодіаку чудово пощастить у Молодик 23 серпня: тільки 2 щасливчики

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти